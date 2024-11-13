「活生生的證據」分享毒癮能康復的故事

「活生生的證據」公眾教育活動，旨在提高對成癮治療和康復服務的認識。（舊金山衛生局提供）

舊金山 公共衛生局（SFDPH）推出名為「活生生的證據」（Living Proof）的公眾教育活動，旨在提高對成癮治療和康復服務的認識。此活動展示了一些舊金山居民成功康復的故事，證明「康復是可能的」，並強調治療對於芬太尼及其他藥物成癮者的重要意義。

「透過活生生的證據活動，我們展示了從芬太尼及其他毒品 中康復的不僅是可能的，而且正在舊金山每天發生著。」公共衛生局長科爾法克斯（Grant Coflax）表示。他指出，城市中的藥物過量死亡率在今年已下降了20%，但仍有大量工作需要去做，以打擊芬太尼相關的致命風險並促進康復。

該活動是減少芬太尼致死案例，以及支持成癮者接受康復治療倡議的一部分。倡議包括擴展隨叫隨到的藥物治療計畫。服務時間為每天上午8時至午夜，允許有鴉片類藥物成癮的個體即時聯繫醫療人員，並獲得布洛芬酮處方。

「像布洛芬酮和美沙酮這樣的藥物能將鴉片成癮患者的過量死亡風險降低約50%。」公工衛生局行為健康服務主任庫寧斯（Hillary Kunins）表示，「我們希望所有居民都知道，治療是可及的、有效的，它可以拯救生命。」

公工衛生局正在通過基層診所、醫院、庇護所和街頭外展服務增強對成癮治療的可及性。該部門還增加了400個住院治療床位，並將街頭外展團隊人數擴增了三倍。

活生生的證據宣傳活動將在全市展示，包括廣告牌、公車候車亭、社交媒體和Lyft 車輛內，重點集中於藥物過量死亡率較高的田德隆和南市場區。Lyft的參與包括教育司機，通過車內廣告宣傳康復服務。

成功康復的宣傳大使布魯諾（Jean Bruno）說：「這項活動對我來說非常個人化，我希望我的故事能激勵其他人相信康復是觸手可及的。」