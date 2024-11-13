陳詩敏勝選宣言：金錢無法阻擋金山進步

陳詩敏（中）12日在市府門前舉行勝選連任演講，表示這是屬於所有人的勝利。（記者王子涵／攝影）

在外界不看好的情勢下突圍成功，舊金山 第一區華裔 市議員陳詩敏（Connie Chan）12日在市府門前舉行勝選連任演講。她面對數百支持者表示，這是屬於所有人的勝利，並稱金錢無法阻擋舊金山進步。

第一區被認為是本次舊金山地方選舉中競爭最激烈的選區之一，直到11日下午才分出勝負。陳詩敏以1167票的優勢，再次戰勝對手邁珍（Marjan Philhour），成功連任。

目前市議會中唯一華裔代表，陳詩敏的競選工作得到大部分華裔參政領袖的背書和支持。當天現場包括前市議長余鼎昂（Norman Yee）和李麗嫦（Sandra Fewer），以及現任市議長佩斯金（Aaaron Peskin）等都前來支持。

陳詩敏表示，競選開始時，幾乎所有人都認為她會輸，甚至說第一區將會是選舉中最大的獲勝區。

她說：「從明天開始，面對城市膨脹至10億元的預算赤字，我們必須重返工作，以確保我們繼續擁有一個保護租戶、尊重老人、支持和促進小企業並重視工人的社區。我們必須共同支持一個提供可負擔本地醫療、便捷兒童照顧、免費培訓和高等教育的政策議程，透過免費城 市學院加強我們的法律，並設立資金來保護工人免受工資盜竊，為所有舊金山人提高工資。」

陳詩敏還提到一位剛剛過世的工會領袖凱利（Dennis Kelly）。他不僅是陳詩敏的支持者，還是列治文區社區中心的創始人。

「紀念他的最佳方式就是繼續為這項事業而戰鬥，並在這個時刻與我一起默哀片刻，思考如何以勞工運動的名義，作為工人，將其傳承下去。」陳詩敏說。

第一區的競選工作耗費超過200萬元，是本次耗資最高的市議員競選，幾乎全部都來自於陳詩敏和邁珍的再次較量。陳詩敏的支持團體主要來自於工會團體。根據舊金山道德委員會的數據，工會捐贈超過84.5萬元資金用於支持陳詩敏，以及反對對手邁珍的運動。而邁珍的競選資金主要來源於科技業風險投資家的資助，包括由科技資金支持的PAC Families for a Vibrant SF捐贈的21萬元等。