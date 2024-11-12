州檢察長促社媒網站加註影響健康警語

加州檢察長邦塔。(取自ca.gov)

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）建議，在社群媒體 網站和應用程式(App)加註類似吸菸有害的警告標籤，但表示對人工智慧 AI產品採取類似措施可能還太早。

舊金山紀事報報導，邦塔計畫與一位州議員合作提法案，要求在州議會的下一次立法議期中制訂法規，給社群媒體網站和應用程式加註類似吸菸有害健康的警告標籤。當被問及在新興的人工智慧AI計畫方面是否會有類似作法時的，邦塔表示，也許會，但現在下結論可能還為時過早。

邦塔指出，他希望每當加州的用戶（無論是青少年人還是成年人）打開社群媒體網站或應用程式時，都會出現一個彈出窗口（pop-up window），上面寫著「社群媒體與青少年的嚴重心理健康 危害有關」之類的簡短警告。

邦塔指出，沒有足夠的證據表明人工智慧聊天機器人（AI chatbots）或圖像生成器（image generators）是否會造成類似的傷害。「如果心理健康危害與人工智慧的使用有關，那麼也許這樣做是合適的。但我認為我們還沒有到那一步。」

但檢察長已確信：「「青少年正處於社交媒體的心理健康危機之中，這是不可否認的。聯邦衛生署長建議，隨著社群媒體與年輕人的焦慮、憂鬱、身體形象問題和其他傷害的連結越來越緊密，這類標籤應該廣泛使用。」

邦塔和其他州的檢察長一起將矛頭指向社交媒體公司，包括對Meta和TikTok的訴訟，稱這些公司對花太多時間上網的年輕人心理健康狀況下降有責任。但他也承認：「社交媒體警告標籤不是萬能藥，但它為我們已經使用和部署的工具提供了重要的增值。」