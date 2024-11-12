現任唯一華裔 陳詩敏宣布連任第1區市議員

金山唯一現任華裔市議員陳詩敏，11日宣布獲得勝選。（記者劉先進╱攝影）

舊金山 第一區市議員陳詩敏（Connie Chan）成功連任，以微弱優勢戰勝老對手邁珍（Marjan Philhour），重現該區四年前的激烈選情。

陳詩敏是金山唯一現任華裔市議員。根據11日下午4時最新的開票結果，陳詩敏獲得1萬7232票，得票率51.8%，領先邁珍1167票。

陳詩敏當日發表聲明表示：「這是屬於每一個相信列治文區值得為之奮鬥的人的勝利。」

此前的開票結果中，陳詩敏曾與邁珍打平，同樣獲得1萬1001票。但在周末的開票中，陳詩敏獲得領先，有著976票的優勢。

陳詩敏說：「當在年初發起競選時，強大的特殊利益團體明確表示，我們是攻擊首要目標。但我們也知道，我們獲得了第一區勞工、小企業、長者、租客和居民的支持。在過去的八個月中，我與許多深切關心社區未來的居民進行了交談。儘管我們在某些問題上可能存在分歧，但我們可以共同努力，支持鄰居和社區。」

陳詩敏同時提到，未來的重點將放在社區清潔、安全、支持小商業，和建造可負擔住房議題上。

四年前，陳詩敏以123票的更微弱優勢首次當選第一區市議員。邁珍曾在2016年、2020年兩次競選該區市議員無果，此次是她的第三次嘗試。

陳詩敏在香港出生，台灣長大，中學時期搬到舊金山，曾在非營利組織和市府部門擔任發言人。

在社交媒體上，邁珍指責陳詩敏未能確保第一區的公共安全，尤其是發生了兩起盜賊駕車衝入建築物，偷取自動存款機的高調犯罪事件。陳詩敏的反對者還因她支持一位進步派警察委員而感到憤怒。

2020年，在Black Lives Matter運動的高峰期，陳詩敏與邁珍均支持由現任市長布里德所提出、將部分警局預算 轉為社區投資 的建議。

陳詩敏的勝選也意味著，她擊退了一個為了反對她而成立的政治委員會。這個委員會由政治團體GrowSF領導，名為「陳詩敏下台」運動（Clear Out Connie）。

同樣選情膠著的第11區，在11日的開票中仍未有候選人勝出。處於領先位置的陳小焱（Chyanne Chen）保持著207票的優勢，但與第二名賴天宸（Michael Lai）的選票差距略有縮小。在周末她曾保持著270票的領先。