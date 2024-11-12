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PG&E醜醜變電站 搖身變光影藝術裝置

編譯組／綜合報導
光投影將原本醜醜的PG&E變電站變成大型藝術品，「East Cut Electric 」將至少在未來兩年內持續展現。(取自Google Map)
光投影將原本醜醜的PG&E變電站變成大型藝術品，「East Cut Electric 」將至少在未來兩年內持續展現。(取自Google Map)

據「舊金山標準報」（SF Standard）報導，上周四（7日）晚間，在East Cut社區福利區（East Cut Community Benefit District）舉辦的一個派對上，位於舊金山市中心一個正在迅速轉型地區的一座高大的、野蠻主義的太平洋瓦電PG&E變電站，瞬間變成了一個高聳的燈光投影藝術。

舊金山目前有很多大型燈光裝置，比如最近照亮整個泛美金字塔（Transamerica Pyramid）和獵人角（Hunters Point）巨大的海濱巨型吊車的裝置；但直到今天，還沒有一個是永久性的。藝術家多布羅（Jeff Dobrow）設計的藝術裝置 「East Cut Electric 」以熔岩燈的抽象形式首次亮相。它將持續數年，每季度更換新藝術家創作的新圖像。以節日為主題的系列投影作品 「Let′s Glow SF」將在12月短暫停留兩周左右。

多年來，變電站一直是這座城市的一個刺眼的存在。這座171呎高的無窗立方體建築，有著凹槽狀的混凝土牆壁和外擴的屋頂，目前仍是PG&E的一個正常運轉的設施，裡面裝滿了線圈和其他設備，為市中心的大部分地區提供電力。但在過去的十年裡，該社區吸收了成千上萬的新居民，在金碧輝煌的高樓大廈中，變電站這一單色龐然巨物成為城市形象的一大挑戰。

社區福利區執行董事羅賓遜（Andrew Robinson）表示，在對當地居民進行調查後，該區收到了5000個創意，其中最強烈的創意就是在變電站上投射藝術作品。

羅賓遜說，通過與 PG&E、「市長經濟和勞動力發展辦公室」（Mayor's Office of Economic and Workforce Development）、房地產公司Related的合作以及鄰居們的捐助，「East Cut Electric 」將至少在未來兩年內持續播放。

代表該地區的市議員麥德誠（Matt Dorsey）指出，他所在的選區還包括其他幾個PG&E變電站，其中一個位於南市場街區（SoMa）的Mission和Eighth街拐角處，有兩個浮雕，可以追溯到20世紀30年代。該變電站的牆壁上不可能再有任何藝術作品，麥德誠說：「那個變電站前面沒有什麼好事發生，吸毒的人很多，只是一片死寂，再多的經濟活動也無法讓它恢復生機。」

八個街區外的景象則截然不同，來賓們一邊咀嚼著遞過來的開胃小吃，一邊在臨時紋身站被塗上墨水，同時伸長脖子欣賞突然出現在他們中間的催眠式的數位化藝術。

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