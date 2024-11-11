金山市議員選舉 陳詩敏有望連任 陳小焱處於領先
今年舊金山地方選舉中，除市長選舉外，奇數選區的市議員選舉也備受矚。舊金山市議會構成直接影響著城市未來的發展方向。多位候選人通過多輪複選排名投票系統（Ranked-Choice Voting）10日完成相關最新一輪計票。
第1區現任市議員陳詩敏（Connie Chan）在第4輪的計票後，以51.53%的支持率領先對手邁珍（Marjan Philhour），有望連任。
第3區市議員候選人李爾德（Danny Sauter）在第5輪的最後計票後，以55.38%的得票率排名第一，有望當選。
第5區市議員候選人馬佰樂（Bilal Mahmood）在第4輪的計票後，以52.70%的得票率領先現任市議員潘正義（Dean Preston），有望當選。
第7區現任市議員梅義嘉（Myrna Melgar）在第3輪計票後以52.73%的支持率領先，有望連任。
第9區，候選人費德勒(Jackie Fielder）在第6輪計票中，以59.12%領先，有望成為新晉市議員。
第11區華裔市議員候選人陳小焱（Chyanne Chen）在激烈的第6輪計票後，以50.62%的微弱領先另一位華裔候選人賴天宸（Michael Lai），有望當選新任議員。
在縣警長選舉中，宮本（Paul Miyamoto）以80.53%的壓倒性支持率連任成功。
邱信福（David Chiu）以83.61%的支持率無懸念連任舊金山市府律師。
舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）以66.3%的高支持率獲得連任。
今年舊金山市議會選舉通過排序選擇投票系統進行，體現了選民對多樣化候選人的支持和對代表性政治的需求。在這一系統下，選民可以按喜好順序選擇候選人，確保即使第一輪投票沒有過半的候選人，也有機會通過後續輪次獲勝，讓選舉結果更加公平，且反映出更多選民的意願。最終勝出的多位候選人都在最後一輪的投票中，以過半的支持率勝利。
上一則
推廣夜市成文化盛會 徐秋容獲頒庫比蒂諾商會Star Award
下一則
FB留言