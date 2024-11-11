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金山市議員選舉 陳詩敏有望連任 陳小焱處於領先

記者李怡╱舊金山報導
舊金山新當選的市議員將直接影響城市的發展方向與政治氣質。（記者李怡╱攝影）
舊金山新當選的市議員將直接影響城市的發展方向與政治氣質。（記者李怡╱攝影）

今年舊金山地方選舉中，除市長選舉外，奇數選區的市議員選舉也備受矚。舊金山市議會構成直接影響著城市未來的發展方向。多位候選人通過多輪複選排名投票系統（Ranked-Choice Voting）10日完成相關最新一輪計票。

第1區現任市議員陳詩敏（Connie Chan）在第4輪的計票後，以51.53%的支持率領先對手邁珍（Marjan Philhour），有望連任。

第3區市議員候選人李爾德（Danny Sauter）在第5輪的最後計票後，以55.38%的得票率排名第一，有望當選。

第5區市議員候選人馬佰樂（Bilal Mahmood）在第4輪的計票後，以52.70%的得票率領先現任市議員潘正義（Dean Preston），有望當選。

第7區現任市議員梅義嘉（Myrna Melgar）在第3輪計票後以52.73%的支持率領先，有望連任。

第9區，候選人費德勒(Jackie Fielder）在第6輪計票中，以59.12%領先，有望成為新晉市議員。

第11區華裔市議員候選人陳小焱（Chyanne Chen）在激烈的第6輪計票中，...
第11區華裔市議員候選人陳小焱（Chyanne Chen）在激烈的第6輪計票中，以50.62%的微弱優勢擊敗了另一位華裔候選人賴天宸（Michael Lai），當選新任議員。（本報檔案照，記者劉先進╱攝影）

第11區華裔市議員候選人陳小焱（Chyanne Chen）在激烈的第6輪計票後，以50.62%的微弱領先另一位華裔候選人賴天宸（Michael Lai），有望當選新任議員。

在縣警長選舉中，宮本（Paul Miyamoto）以80.53%的壓倒性支持率連任成功。

邱信福（David Chiu）以83.61%的支持率無懸念連任舊金山市府律師。

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）以66.3%的高支持率獲得連任。

今年舊金山市議會選舉通過排序選擇投票系統進行，體現了選民對多樣化候選人的支持和對代表性政治的需求。在這一系統下，選民可以按喜好順序選擇候選人，確保即使第一輪投票沒有過半的候選人，也有機會通過後續輪次獲勝，讓選舉結果更加公平，且反映出更多選民的意願。最終勝出的多位候選人都在最後一輪的投票中，以過半的支持率勝利。

舊金山新當選的市議員將直接影響城市的發展方向與政治氣質。（記者李怡╱攝影）
舊金山新當選的市議員將直接影響城市的發展方向與政治氣質。（記者李怡╱攝影）

舊金山 投票 華裔

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