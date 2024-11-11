紀事報：加州今年選舉向右轉 舊金山也不例外

加州向右轉了，加州最藍的縣舊金山也不例外。(本報檔案照)

儘管今年選舉結果還遠未最終定案，但很明顯，與其他藍州一樣，加州向右轉了。加州最藍的縣舊金山 也不例外。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，自1984年以來，這次是加州人第二次給予共和黨候選人比上一次選舉更多的支持。截至9日的數據，聖地牙哥縣已向候任總統川普 傾斜7個百分點，洛杉磯縣傾斜13個百分點，佛萊斯諾縣傾斜16個百分點，在此過程中可能從藍色變為紅色。雖然進一步的計票可能會減少這些紅移的幅度，但分析師認為它們仍然相當大。

舊金山目前對川普的支持率有7個百分點的搖擺。根據歷史計票模式，這個數字不太可能發生太大變化。9日賀錦麗在舊金山以80.7%比15.5%領先川普。而四年前拜登的最終結果為85.3%比12.7%。

紀事報對選區級數據的分析顯示，與美國其他地方一樣，富裕的白人居民並沒有太大改變他們的偏好，但與其他地方不同的是，推動舊金山縣右轉的並不是拉丁裔選民。

不需要很花俏的統計數據，就能看出川普在舊金山哪裡做得最好。根據截至9日選區一級結果，儘管川普沒有在任何舊金山選區獲得多數票，但他在該市南部和西部外圍以及華埠獲得了最高比率的支持。換言之，紀事報將一群主要由亞裔 組成的社區列為全市最保守的社區之一。

2020年和2024年都是如此。但舊金山亞裔地區不僅是一開始最支持川普的地區，今年也是支持川普程度最高的地區

紀事報進行分析，以衡量哪些人口統計與川普的傾向最相關。他們發現，預測一個選區是否傾向於川普的最佳指標不是收入、貧窮率或外國出生的比率。相反，族裔最能預測選票的變化：亞裔最多的地區最有可能支持川普，而白人最多的地區最不可能。

但族裔並不是全部。在考慮了族裔因素後，紀事報發現，受教育程度較低的地區也更有可能轉向川普。這有助於解釋為什麼川普在訪谷（Visitacion Valley）和灣景-獵人角（Bayview-Hunters Point）等社區取得了最好的數據。這些社區以亞裔為主，但擁有大學學位的人口比率也相對較低。而日落區則以亞裔為主。

加州的拉丁裔選民，主要是墨西哥和中美洲裔，在2020年仍然更加堅定地支持民主黨陣營。但舊金山是個例外。該市只有少數幾個拉丁裔占多數的選區，大部分位於米慎區和外米慎區。這些地區的大多數都表現出溫和傾向川普的傾向，與他們的進步投票歷史相符。

灣景區和西增區的黑人占多數的地區也是如此，就像費城和紐約等城市的黑人社區一樣，這些地區的右移幅度比移民密集的亞裔或拉丁裔地區要小。

加州還打破了另一個全國性的趨勢，其共和黨參議院候選人得票率勝過川普。像橘郡這樣的共和黨老大本營似乎更喜歡傳統主義共和黨人加維(Steve Garvey)，而不是更反傳統的川普。這種趨勢一直蔓延到舊金山，加維幾乎在所有方面都超過了川普，尤其是在Marina區。