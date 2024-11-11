我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：米勒將出任川普白宮主管政策的副幕僚長

想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

少數族裔傳媒EMS會議 學者：政治分裂、極化現象 達新高度

記者龔玥╱聖荷西報導
芝加哥大學政治學教授佩普指出，當前美國社會的政治分裂與極化現象達到了新的高度。（記者龔玥／翻攝）
芝加哥大學政治學教授佩普指出，當前美國社會的政治分裂與極化現象達到了新的高度。（記者龔玥／翻攝）

隨著2024年美國大選落幕，全球政治和社會動態再次被這場具有歷史性意義的選舉觸動。多位來自美國頂尖學府和社會組織的權威學者和專家，在日前的少數族裔傳媒EMS會議上，分析選舉如何影響全球格局及少數族裔、女性選民的角色。

芝加哥大學政治學教授佩普（Robert Pap）以其多年的研究背景和對政治暴力的深入觀察指出，當前美國社會的政治分裂與極化現象達到了新的高度。2024年選舉中，川普競選團隊形成了前所未有的「多種族聯盟」。這一聯盟不僅在規模上擴展了支援面，甚至爭取到了大量拉丁裔藍領選民的青睞。

佩普表示，這種新趨勢打破了以往對少數族裔投票行為的固有認知，反映出在一些拉丁裔選民群體中，宗教信仰、社會保守主義和家庭觀念的影響力遠超過種族因素。這種「價值觀聯盟」表明，部分拉丁裔選民更認同川普團隊所展現的傳統信仰與保守價值觀，並認為這種選擇是一種維護家庭和宗教的方式。

在性別因素的探討中，羅格斯大學（Rutgers University）教授迪特瑪（Kelly Dittmar）表示，儘管近年來性別差距在選舉中的作用始終存在，但2024年女性選民的投票行為中顯現出微妙變化，尤其是年輕一代的投票偏好更為多元。

迪特瑪引用資料顯示，儘管女性選民整體上傾向支持賀錦麗，但並非一邊倒。尤其是在30歲以下的年輕女性中，她們在經濟、就業和教育等問題上持有更複雜的立場。她認為，女性在此次選舉中更為注重經濟與社會民主等基本議題，而不僅限於墮胎等單一性別問題。

迪特瑪指出，黑人女性在2024年依舊是民主黨的核心支持者，她們的投票行為一如既往地穩固。女性選民群體正經歷更為複雜的分化，而這將對未來選舉和政策制定產生深遠影響。

全國有色人種協會（NAACP）前主席、現任Sierra Club執行董事的傑勒斯（Ben Jealous）指出，煽動性的網路言論如果得不到有效的制約，可能在少數族裔社區中引發恐慌甚至對立情緒，影響社會的長遠穩定。

針對川普在男性選民中展現出的所謂「傳統男子氣概」，部分專家認為，這一形象或許成為川普在藍領男性選民中獲得支持的原因之一。迪特瑪指出，川普的競選活動利用了「男性氣概」形象吸引了一部分藍領男性選民的關注，而這些選民往往對「強人形象」抱有特殊情感。她認為，這一心理機制可以解釋部分男性選民為何傾向于支援川普，而這一現象在2024年選舉中顯得尤為突出。

多位學者和專家，在日前的少數族裔傳媒EMS會議上，分析選舉如何影響全球格局及少數...
多位學者和專家，在日前的少數族裔傳媒EMS會議上，分析選舉如何影響全球格局及少數族裔、女性選民的角色。（EMS提供）

川普 投票 美國大選

上一則

星巴克可望恢復手寫訂單傳統 更有人情味

下一則

紀事報：加州今年選舉向右轉 舊金山也不例外

延伸閱讀

馬斯克政治影響力開掛 幾乎天天在川普莊園對人事獻策

馬斯克政治影響力開掛 幾乎天天在川普莊園對人事獻策
川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大

川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大
拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權

拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權
川普讓政府重返分贓制度？裁撤之外還能靠搬機構逼退公務員

川普讓政府重返分贓制度？裁撤之外還能靠搬機構逼退公務員
華郵：與普亭通話談烏克蘭戰爭 川普曾提土地問題

華郵：與普亭通話談烏克蘭戰爭 川普曾提土地問題

熱門新聞

一對70多歲的退休夫妻，去年決定搬到法國度晚年。去年10月成行，如今決定搬回美國。圖為舊金山街景示意圖。(Pexels)

「只有痛苦」移民法國夢碎 舊金山退休夫婦搬回美國

2024-11-06 01:14
截至6日下午3時，加州十大公投提案內有六項贊成、四項反對，其中36號法案支持者最多。（美聯社）

加州十項公投案結果出爐 6個YES 4個NO

2024-11-06 19:42
圖為阿根廷螞蟻。（美聯社）

專家：螞蟻大軍將入侵家門 兩招應對

2024-11-04 01:00
羅偉勝選成為舊金山第47任市長，承諾打造「世界級管理隊伍」榮耀舊金山。（記者李怡/攝影）

羅偉當選舊金山市長…素人勝選 打破113年紀錄

2024-11-08 17:48
羅偉得票暫居第一，有望當選舊金山市長。(記者劉先進╱攝影)

舊金山市長選舉 羅偉得票暫列榜首 有望當選

2024-11-06 01:54
經過多輪計票，羅偉擊敗希望連任的布里德，當選金山市長。（記者劉先進╱攝影）

拿下11萬9440張票 「變革者」羅偉擊敗布里德當選舊金山市長

2024-11-08 01:21

超人氣

更多 >
在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應
華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪

華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪
拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權

拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權
還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統

還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統
質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使

質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使