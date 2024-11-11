少數族裔傳媒EMS會議 學者：政治分裂、極化現象 達新高度

芝加哥大學政治學教授佩普指出，當前美國社會的政治分裂與極化現象達到了新的高度。（記者龔玥／翻攝）

隨著2024年美國大選 落幕，全球政治和社會動態再次被這場具有歷史性意義的選舉觸動。多位來自美國頂尖學府和社會組織的權威學者和專家，在日前的少數族裔傳媒EMS會議上，分析選舉如何影響全球格局及少數族裔、女性選民的角色。

芝加哥大學政治學教授佩普（Robert Pap）以其多年的研究背景和對政治暴力的深入觀察指出，當前美國社會的政治分裂與極化現象達到了新的高度。2024年選舉中，川普 競選團隊形成了前所未有的「多種族聯盟」。這一聯盟不僅在規模上擴展了支援面，甚至爭取到了大量拉丁裔藍領選民的青睞。

佩普表示，這種新趨勢打破了以往對少數族裔投票 行為的固有認知，反映出在一些拉丁裔選民群體中，宗教信仰、社會保守主義和家庭觀念的影響力遠超過種族因素。這種「價值觀聯盟」表明，部分拉丁裔選民更認同川普團隊所展現的傳統信仰與保守價值觀，並認為這種選擇是一種維護家庭和宗教的方式。

在性別因素的探討中，羅格斯大學（Rutgers University）教授迪特瑪（Kelly Dittmar）表示，儘管近年來性別差距在選舉中的作用始終存在，但2024年女性選民的投票行為中顯現出微妙變化，尤其是年輕一代的投票偏好更為多元。

迪特瑪引用資料顯示，儘管女性選民整體上傾向支持賀錦麗，但並非一邊倒。尤其是在30歲以下的年輕女性中，她們在經濟、就業和教育等問題上持有更複雜的立場。她認為，女性在此次選舉中更為注重經濟與社會民主等基本議題，而不僅限於墮胎等單一性別問題。

迪特瑪指出，黑人女性在2024年依舊是民主黨的核心支持者，她們的投票行為一如既往地穩固。女性選民群體正經歷更為複雜的分化，而這將對未來選舉和政策制定產生深遠影響。

全國有色人種協會（NAACP）前主席、現任Sierra Club執行董事的傑勒斯（Ben Jealous）指出，煽動性的網路言論如果得不到有效的制約，可能在少數族裔社區中引發恐慌甚至對立情緒，影響社會的長遠穩定。