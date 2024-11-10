犯罪飆升選民不滿 推動罷免成功 東灣進步派潰敗

由於公共安全惡化，犯罪率一度飆升，選民用投票發洩對在任官員的不滿，東灣進步派潰敗。（記者劉先進／攝影）

因為支持罷免 的票數遠遠領先反對票數，屋崙 亞裔市長盛桃（Sheng Thao）和阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price），雙雙慘遭罷免，任期提前結束。這也代表著，由於公共安全惡化，犯罪率飆升，選民用投票發洩對在任官員的不滿，東灣進步派「潰敗」。

盛桃原本就是市議會的進步派議員，競選時提出進步主義政綱，希望打造一個更安全、可負擔和公正的屋崙市。她獲得工會支持，並在2022年選舉逆轉取勝。官善貞一直以改革者自居，希望限制使用加刑，釋放更多審前被告，對面臨長期監禁的罪犯進行重新判決，結束將青少年作為成年人起訴的做法，並打擊警員的不當行為。

兩人上任的2023年初適逢疫情剛剛結束，犯罪飆升。多起惡性案件震動社區。包括華裔男童Jasper Wu在高速路車上被槍殺。社群媒體上，充斥著屋崙入室搶劫、竊盜等監控畫面。

除了罪案增加，兩人面臨的指責又有不同。盛桃上任一個月解僱前警長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong），認為其處理警員不當行為欠妥，遭社區人士甚至聚會反對，形容她「政治刺殺」。盛桃還被指責錯過申請加州 打擊零售盜竊撥款，導致運動家職棒隊（A's）搬遷到賭城，儘管球隊去意已決。

因為犯罪飆升等關切，屋崙亞裔市長盛桃（如圖）和阿縣地檢長官善貞遭罷免。（記者劉先進／攝影）

6月初聯邦調查局（FBI）搜查盛桃住所，原因可能是加州廢品公司Cal Waste Solutions越南華裔東主楊子忠（David Duong）和兒子Andy Duong ，非法捐獻競選資金給盛桃等民選官員。盛桃一再表示，自己清白、沒有被調查。

因為犯罪飆升等關切，屋崙亞裔市長盛桃和阿縣地檢長官善貞（如圖）遭罷免。（記者劉先進／攝影）

罷免方指責官善貞姑息罪犯，讓犯罪率失控，忽視犯罪受害者及家人的需求，將罪犯置於受害者之上。她還和媒體交惡，包括與ABC 7電視台的亞裔記者Dion Lim爭吵，一度禁止Berkeley Scanner 記者採訪記者會。紀事報批評她上任期間，有1000多起輕罪案件超過訴訟時效而未被起訴。

種種反對因素中，犯罪因素首當其衝。目前選民情緒逆轉，趨於溫和，在弗洛伊德被扼殺時，民眾希望重塑警局。如今面臨自身安全困境，呼籲嚴打犯罪。11月大選，加州的36號法案得票率69.8%，預計將通過，將某些輕罪毒品和盜竊罪重新歸類為重罪。在阿拉米達縣，65.43%選民投票贊同。

盛桃和官善貞也在多個場合解釋安全問題。盛桃說，2019年以來首次，屋崙謀殺受害者下降到100人。並透過步行巡邏等方式遏制偷盜搶劫，犯罪率在下降。強調並非住在屋崙的對沖基金高管組織罷免。針對Jasper Wu案件，官善貞說，若兩個嫌疑重罪指控成立，一個面臨265年到終身監禁，一個175年到終身監禁。並強調自己一直在起訴作奸犯科者，以受害者為中心。

冰冷數據和公開解釋，敵不過選民感受。每一起案件，都會被標註為犯罪惡化的跡象。透過媒體的報道，放大民眾對安全感的擔憂。罷免官善貞的領導人之一格里沙姆（Brenda Grisham）表示，屋崙和阿拉米達縣居民的投票傳達明確的資訊。「選民想要安全，他們站出來，並感覺自己至關重要。在任官員感覺掌控大局，公民對此無話可說。」