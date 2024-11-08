李卡多絕對優勢領先當選16區國會議員 羅達倫祝賀

在加州第16區國會席位競選中，前聖荷西市長李卡多（左）以近20%的絕對優勢領先，加州眾議員羅達倫已經承認敗選。（本報資料照片）

加州 第16區國會席位競選中，前聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）以近20%的絕對優勢領先。競選對手加州眾議員 羅達倫（Evan Low）承認敗選。李卡多將於2025年1月正式接替16區現任眾議員艾許（Anna Eshoo)，成為聖馬刁縣和聖塔克拉拉縣選民在國會的代表。

選舉之夜開始計票以來，李卡多一直領先羅達倫。羅達倫已經向李卡多表示祝賀，並對他的支持者表示感謝。他在X平台發文寫道：「雖然選舉結果不是我們所希望的，但我為我們開展以人為本的競選活動感到自豪，我們關注的是影響加州第16區選民日常生活中非常現實的問題。」

羅達倫表示，他在周三晚上與李卡多進行了電話交談，並感謝他進行了一場激烈的競選活動，「他的成功將是我們在矽谷 的成功」。

李卡多在宣布勝選的聲明中感謝羅達倫的祝賀：「我感謝羅達倫今晚早些時候的良好祝願和祝賀。我也很高興收到國會議員艾許的祝賀和支持。我與社區對她30年來的領導和服務表示深切的感謝」。

李卡多表示，他正在努力組建一支國會工作人員團隊，為他在矽谷和華盛頓特區的選區提供服務。他還透露，當天接到民主黨眾議院領導層致電，邀請他飛往華盛頓特區，與少數黨領袖杰弗里斯（Hakeem Jeffries）及其團隊會面，討論委員會的任務並設立辦公室。

李卡多回顧競選活動指出：「在過去的11個月裡，競選中的對話重點是解決社區面臨的問題，從高生活成本到遊民問題。我為社區對我們的回應感到自豪，並為我們所看到的大力支持感到榮幸。」

在競選期間，李卡多撰寫了一本長達130頁的書「Let’s Get it Done」，就降低生活成本、建造更多可負擔住房、減少遊民、並保護生育權利等其他關鍵議題，闡述了他詳細的計畫。在線閱讀網址：samliccardo.com/plan。

李卡多和羅達倫為了爭奪32年來首次空出的加州16區國會議員席位展開了異常激烈的競爭。初選歷史性的平局引發了一場頗具爭議的重新計票。此後，李卡多和羅達倫衝突加劇，從爭奪背書、互相批評，到電視辯論、向聯邦選舉委員會投訴。

同時這場選舉耗資巨大，雙方總共花費880萬元。李卡多在競選期間總共籌集了超過540萬元，而羅達倫則籌集了超過340萬元。在競選活動之外，兩位候選人還獲得了數百萬名獨立支持。外州億萬富翁、前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）為李卡多提供了總計200萬元的獨立支持。而羅達倫也得到了該州最大的企業業主集團和電力公司PG&E的獨立支持。