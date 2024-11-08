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史上首位白宮女幕僚長 威爾斯為何深受川普器重？

東灣聯合市首位華裔副市長 王耀明：華人權益超越黨派之爭

記者李怡／舊金山報導
王耀明（右）與川普在佛羅里達選舉支持會議中。（受訪者供圖）
王耀明（右）與川普在佛羅里達選舉支持會議中。（受訪者供圖）

王耀明（Jeff Wang）作為東灣聯合市(Union City)首位華裔副市長，是灣區少數共和黨籍的民選官員之一。接受本報7日專訪時，王耀明就共和黨政策、川普的支持，以及他在地方選舉中的觀點發表了自己看法，強調選民利益和華人權益是其優先考量，超越了黨派之爭。

王耀明表示，加州的政治光譜偏向民主黨。但他強調，地方選舉的重點在於服務選民，而非單純的黨派利益。他指出，選民的利益才是關鍵。地方選舉不應被黨派所畫分。美國華人的權益永遠超越黨派利益。他說，華人選民應避免與美國主流價值觀相對立，而是與各地的華裔民選官員攜手，捍衛華裔社區的權益。

王耀明表示，他致力於推動社區和諧，不偏袒極左或極右的意識形態。他指出，在地方政治中，必須平衡不同的聲音，推動兩黨協作。「社區和諧是關鍵，無論是左翼還是右翼，我們都要為選民的實際需求服務。」

對於2024年川普競選活動的看法，王耀明分享了他在佛羅里達州參加川普支持活動的經驗。他透露，川普認識到加州零元購、治安等問題的嚴重性，並表示決心與每位選民和本地民選官員合作，共同推動改變。

王耀明指出，川普的成功在於調動了更多未曾積極投票的群體，並強調選民關注的是經濟、治安和移民政策，而不再僅僅依賴於黨派立場。

在墮胎法、對華關稅等問題上，王耀明支持共和黨政策。他說，墮胎並非女性的憲法權利，應交由州政府立法決定。此外，他回應對中國商品徵收關稅，稱此舉有助於促進製造業回流美國。儘管短期內或帶來物價上漲，但從長遠來看將有助於創造更多就業機會。

針對近年來針對亞裔的歧視行為，王耀明表示，不同意「亞裔仇恨犯罪（Asian Hate）」這種特定說法，認為犯罪應不分族裔，只要是仇恨犯罪就應該被制裁。「亞裔仇恨」是一個與主流社會分裂的說法。他呼籲華裔社區應該學會辨別真假資訊，不應被分裂的言論影響。

王耀明表示他在地方政治中尋求和諧的務實立場，致力於保護華裔權益的承諾。他強調「兩黨制衡，而不是一黨獨大，」並希望在未來能繼續為社區做出積極改變。

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