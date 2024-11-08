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布里德承認敗選 承諾做好交接、「心與舊金山同在」

記者李怡／舊金山報導
布里德在其辦公室內召開記者會，承認競選失敗，並承諾與下任市長做好交接工作。（記者李怡╱攝影）
布里德在其辦公室內召開記者會，承認競選失敗，並承諾與下任市長做好交接工作。（記者李怡╱攝影）

舊金山市長布里德（London Breed）7日晚間承認競選失敗。並表示，儘管自己未能贏得連任，但會堅定支持下一任市長，並承諾將全力確保交接工作的順利進行。

當天據舊金山選務處最新開票結果顯示，羅偉（Daniel Lurie）以11萬9440票，得票率56.2%。布里德獲9萬3079票，得票率為43.8%。舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)隨後宣布羅偉贏得市長選舉。

布里德表示：「這次選舉的結果已然揭曉。儘管結果令人失望，但我尊重選民的選擇，感謝舊金山民眾多年來對我的信任和支持，讓我得以服務這座偉大的城市。」

布里德在其辦公室內召開記者會，承認競選失敗，並承諾與下任市長做好交接工作。（記者...
布里德在其辦公室內召開記者會，承認競選失敗，並承諾與下任市長做好交接工作。（記者李怡╱攝影）
布里德在其辦公室內召開記者會，承認競選失敗，並承諾與下任市長做好交接工作。（記者...
布里德在其辦公室內召開記者會，承認競選失敗，並承諾與下任市長做好交接工作。（記者李怡╱攝影）

布里德回顧，過去數年間，她作為市議員再到市長，一直竭盡所能，帶領舊金山應對各種複雜的挑戰，並為城市未來的繁榮奠定基礎。

布里德表示，在最後的任期內，她將繼續專注於市政工作，確保舊金山的平穩過渡，並支持即將上任的市長羅偉在市政工作中的每一步。她對羅偉的領導充滿信心，並表示，儘管羅偉曾提到他有意改革市政部門，她相信舊金山的市政員工隊伍將在新領導下繼續為城市貢獻力量。

布里德表示，舊金山的每一步發展，都離不開優秀市政員工，無論是消防員、警員、巴士司機、911接線員、機場員工，還是在疫情期間成為災難服務工作者的市政工作人員。「我為他們的努力感到驕傲，並感激他們在舊金山最需要的時候不計回報地奉獻。」

儘管布里德在本次選舉中未獲勝，但她表示自己對舊金山的未來充滿信心，並鼓勵市民團結一致，支持新一屆領導班子，共同推動舊金山的進步與繁榮。

布里德的離任，標誌著舊金山市政領導層的重大變革。她表示，儘管自己未能連任，但她將繼續關心並支持舊金山的發展。「我的心始終與這座城市同在。」

布里德在其辦公室內召開記者會，承認競選失敗，並承諾與下任市長做好交接工作。圖為舊...
布里德在其辦公室內召開記者會，承認競選失敗，並承諾與下任市長做好交接工作。圖為舊金山市政廳。（記者李怡╱攝影）

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