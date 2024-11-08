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記者採訪手記／開票夜民主黨大勢已去 崩潰的賀錦麗粉們

史上首位白宮女幕僚長 威爾斯為何深受川普器重？

亞裔對賀錦麗投票率達62％ 「愈年輕愈支持」

記者劉先進／舊金山報導
賀錦麗華裔助選團此前出發到內華達州拉票。助選團的聯合副主席彭一玲說，雖然對結果失望，但亞裔對賀錦麗的投票率高達有62％。（記者劉先進╱攝影）
賀錦麗華裔助選團此前出發到內華達州拉票。助選團的聯合副主席彭一玲說，雖然對結果失望，但亞裔對賀錦麗的投票率高達有62％。（記者劉先進╱攝影）

11月大選賀錦麗和民主黨潰敗，全國翻紅。支持者表示，失望而傷心。但亞裔對賀錦麗的投票率高達有62％。她在50歲以下都得到擁護，年紀越輕越支持她，曙光在未來。

賀錦麗華裔助選團的聯合副主席彭一玲（Elaine Peng）表示，對賀錦麗的落選很失望。川普首個總統任期是災難。他推行種族主義、性別歧視、仇外、恐同和其他危險的政策，讓疫情失控，危及環境，並把最富有的少數人置於工薪家庭前。但很高興看到，賀錦麗祝賀川普獲勝， 說將幫助他完成和平的權力交接。「這讓我感覺到美國民主機制還有人在維護。當賀錦麗輸掉選舉時，她接受結果。這符合美國民主的基本原則，使民主與君主制或暴政區分開來。」

彭一玲說，民主制度脆弱，易被摧毀，需極其用心的維護。接下來四年，可以想見非常黑暗。沒有監管，川普的破壞性比2016年更大，他上台後的舉措，會讓美國更分裂和混亂。

彭一玲表示，唯一慶幸的是，亞裔對賀錦麗的投票率高達有62％。在50歲以下都得到擁護，年紀越輕越支持，說明曙光在未來。感謝那些為捍衛民主付出的志願者，「努力沒有白費，總有一天開花結果。美國每一個進步來之不易，有過至暗的黑奴時期，也有金恩博士的勝利。外部環境越惡劣，我們越要好好活下去，加倍努力工作，保持清醒頭腦，為美國添磚加瓦，力所能及造福社區。」

2003年，賀錦麗競選金山地檢長時，相識多年的好友、現任金山縣警監督委員會主席的蘇榮麗（Julie D. Soo），請其父親、知名僑領蘇錫芬幫忙，取一個中文名字，結果得名「賀錦麗」。此後，金山政客取一個華人名字成為傳統。

賀錦麗相識多年的好友、現任金山縣警監督委員會主席的蘇榮麗說，擔心川普上台後，移民...
賀錦麗相識多年的好友、現任金山縣警監督委員會主席的蘇榮麗說，擔心川普上台後，移民和婦女權利萎縮。（記者劉先進╱攝影）

蘇榮麗對本報表示，對於賀錦麗和民主黨全面潰敗非常難過。她擔心川普上台後，婦女和移民的權利會嚴重萎縮。「即使他以前的內閣成員，也拋棄了他，不想再支持他。不知道誰能限制他的權利，這太可怕了。」

賀錦麗華裔助選團此前出發到內華達州拉票。助選團的聯合副主席彭一玲（前左二）說，雖...
賀錦麗華裔助選團此前出發到內華達州拉票。助選團的聯合副主席彭一玲（前左二）說，雖然對結果失望，但亞裔對賀錦麗的投票率高達有62％。（記者劉先進╱攝影）

賀錦麗 川普 亞裔

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