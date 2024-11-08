我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

記者採訪手記／開票夜民主黨大勢已去 崩潰的賀錦麗粉們

史上首位白宮女幕僚長 威爾斯為何深受川普器重？

拿下11萬9440張票 「變革者」羅偉擊敗布里德當選舊金山市長

記者劉先進／舊金山報導
經過多輪計票，羅偉擊敗希望連任的布里德，當選金山市長。（記者劉先進╱攝影）
經過多輪計票，羅偉擊敗希望連任的布里德，當選金山市長。（記者劉先進╱攝影）

全美自由派之城舊金山迎來新拐點。舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）7日宣布，經過多輪計票，一直稱自己為破局者、變革者的李維史特勞斯公司（Levi Strauss）繼承人羅偉（Daniel Lurie），擊敗希望連任的布里德（London Breed），當選金山市長。誠如羅偉5日晚競選派對所言，他實現了自1911年後113年以來，首次有市府之外的候選人當選市長。

其他三個強勁對手，包括布里德，市議長佩斯金（Aaron Peskin）、前市長麥法恩（Mark Farrell）都有過市府工作經驗。

7日下午最新的開票結果顯示，羅偉繼續擴大5日晚上的開票優勢，第一輪計票拿到69005張，多輪計票後斬獲11萬9440張選票，得票率為56.2%，而競選連任的布里德斬獲9萬3079張票，得票率43.8%。兩者之間差距為2萬6361張票，根據舊金山複選排名規則，羅偉當選。

雖然布里德一直表示，在任以來，犯罪率降低到10年以下最低，但金山仍然面臨市中心辦公室空缺、經濟低迷，遊民增加、毒品和住房危機。選民普遍對現狀不滿。

羅偉和家人在一起，在華埠上香祈福。（記者劉先進╱攝影）
羅偉和家人在一起，在華埠上香祈福。（記者劉先進╱攝影）

羅偉在接受本報專訪時曾表示，全力以赴（all in），對抗市政廳的機器，對抗一位擁有160億預算的在任市長。他希望作為變革者，填補警局500個人手空缺，增加縣警和911調度中心人手，上任第一天就將宣布，取締露天毒品市場，嚴厲打擊毒販。確保讓那些吸毒成癮和有精神健康問題的人離開街道，接受治療。

除了提升安全。治理毒品危機後，將成立一家市中心開發公司。由商界領袖、公民領袖和政府人員組成的公私合營企業，思考如何激勵企業重返金山、實現市中心多元化，增加市中心藝術、文化、餐飲、夜生活和住房，使其成為全天候社區。

他說，一旦警局恢復全員編制警力，將建設一個新警局，重點關注Yerba Buena中心、Moscone中心和聯合廣場的接待區，警員專注於購物者、遊客和來參加大會的人，從而恢復信心，吸引零售和商業回到市中心。

他還希望消除官僚主義，簡化可負擔房建設，破除繁文縟節，一站式解決新開小企業的許可程式問題。

圖為羅偉在華埠助選。（記者劉先進╱攝影）
圖為羅偉在華埠助選。（記者劉先進╱攝影）

舊金山 毒品 預算

上一則

布里德承認敗選 承諾做好交接、「心與舊金山同在」

延伸閱讀

舊金山市長布里德承認競選失敗 承諾做好交接工作

舊金山市長布里德承認競選失敗 承諾做好交接工作
變革者羅偉 當選舊金山市長 創113年紀錄 首次市府之外候選人奪魁

變革者羅偉 當選舊金山市長 創113年紀錄 首次市府之外候選人奪魁
羅偉暫領先布里德 有望當選金山市長 演講7度談「愛」

羅偉暫領先布里德 有望當選金山市長 演講7度談「愛」
布里德市長開票不如意 籲市民繼續支持金山未來

布里德市長開票不如意 籲市民繼續支持金山未來
金山市長選舉 羅偉暫領先 演講7次談到「愛」

金山市長選舉 羅偉暫領先 演講7次談到「愛」

熱門新聞

一對70多歲的退休夫妻，去年決定搬到法國度晚年。去年10月成行，如今決定搬回美國。圖為舊金山街景示意圖。(Pexels)

「只有痛苦」移民法國夢碎 舊金山退休夫婦搬回美國

2024-11-06 01:14
截至6日下午3時，加州十大公投提案內有六項贊成、四項反對，其中36號法案支持者最多。（美聯社）

加州十項公投案結果出爐 6個YES 4個NO

2024-11-06 19:42
圖為阿根廷螞蟻。（美聯社）

專家：螞蟻大軍將入侵家門 兩招應對

2024-11-04 01:00
羅偉得票暫居第一，有望當選舊金山市長。(記者劉先進╱攝影)

舊金山市長選舉 羅偉得票暫列榜首 有望當選

2024-11-06 01:54
梅姨家門前有著大型南瓜雕刻裝飾，排隊人潮最早下午兩點就已經開始排隊。（記者孫愛薇／攝影）

萬聖節討糖果：梅姨家大排長龍、 西部小鎮鬼屋最吸睛

2024-11-01 02:20
美國大選11月5日投開票，加州除了地方官員候選人競逐外，州提案結果也陸續出爐，此為加州州府。（美聯社）

加州36號提案成治安政策指標 已有7成支持率

2024-11-05 21:50

超人氣

更多 >
賓州參院席次翻紅 藍45：紅53

賓州參院席次翻紅 藍45：紅53
紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？

紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？
曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前

曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前
「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜

「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜
選前堅稱「賀錦麗勝」神預測9屆大選專家認錯卻拉踩別人

選前堅稱「賀錦麗勝」神預測9屆大選專家認錯卻拉踩別人