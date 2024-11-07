加州10公投案開票進度 6個YES 4個NO

截至6日下午3時，加州十大公投提案內有六項贊成、四項反對，其中36號法案支持者最多。（美聯社）

美國大選，加州 提案也陸續開票。截至6日下午，加州十大公投 提案內有六項贊成、四項反對。其中正反雙方比率最懸殊的是「加重毒品竊盜刑責」的36號提案，支持方占了七成。而反對方比率最懸殊的是「擴大租金 管制」的33號提案，反對者逾六成。

加州十大公投提案涵蓋治安、住宅、教育、氣候變化、公共安全和經濟政策等議題，不僅代表加州選民對政策的態度，同時也將影響居民未來幾年的生活。根據加州選舉最新結果顯示，目前十大公投提案中，有六項贊成方領先。

目前投票支持者比率最高的就是36號提案，內容是「加重毒品與竊盜刑責」，也等於是部分推翻選民2014年批准的第47號提案。目前支持方占了70.4%，是十大公投案中唯一支持者突破七成的提案。許多華裔團體也相當支持36號提案，認為必須透過加重刑罰，減少治安與犯罪問題。

支持者比率第二高的是35號提案，支持方占比為66.8%，此提案由加州醫療產業發起，目標是替加州醫療保險籌集更多資金，並阻止立法者利用這些資金「填補其他預算赤字」，並要求州長履行承諾，「永久確保」將這筆稅款用在低收入患者的醫療保健。

支持占比第三高的3號提案是則有關婚姻平權，內容是「透過加州憲法確認同性婚姻」，目前支持方達61%。

另外支持者較多的還有與債券相關的2號和4號提案。2號提案是「百億公債助學校修繕與升級」，內容是替K至12年級的學校提供 85億美元、為社區學院提供15億美元用來建設和現代化老舊建築等維修。

4號提案是「加州氣候債券」，內容包括38億元用在飲用水和地下水、15億元用在森林健康和撲滅山火計畫，12 億元用於因應海平面上升問題。

34號提案目前支持方51.5%，處於五五波的狀態，此提案要求某些醫療機構將聯邦處方藥計畫的98%收入用在病人護理上，值得注意的是，這項提案是針對積極資助33號租金管制的提案而提出的。

反對方目前占比最高的就是33號提案「擴大租金管制」，反對方占了61.6%。加州法律規定，1995年後建造的出租單位、單戶住宅和新租戶不受當地租金管制，此提案就是想要有「更多租金管制」。