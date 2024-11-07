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金山第三區市議員選情 李爾德大幅領先料當選

記者李怡／舊金山報導
李爾德領先第三區市議員的競選。（記者李怡／攝影）
李爾德領先第三區市議員的競選。（記者李怡／攝影）

舊金山市第三區市議員選舉6日繼續開票。目前候選人李爾德（Danny Sauter）在第五輪計票中以56.07%的得票率領先，獲得8413票。由於計票暫入尾聲，且領先幅不小，李爾德有望當選。華裔女性候選人黎慧心居次，獲得6592票，占比43.93%。

選舉過程中，李爾德從第一輪開票就取得了領先優勢，以39.84%的選票領跑，黎慧心獲得了28.51%的選票。隨著其他候選人麥讚明（Moe Jamil）和薩斯克（Matthew Susk）在後續輪次中被淘汰，他們的支持票數逐步轉移到李爾德和黎慧心兩人身上，最終形成了第五輪決戰。李爾德的領先，被支持者視為第三區選民對社區改革的強烈呼聲。

李爾德致力於讓第三區社區變得更安全、更宜居，並為當地的小企業創造更好的發展環境。他指出，當前的首要任務是解決公共安全和住房問題，並承諾將投入更多資源改善基礎設施，提升生活品質。

黎慧心向她的支持者表示深深感激。她說，這不僅僅是她一個人的努力，整個亞裔社區都站在了她背後。大家的支持讓她看到，亞裔族群在這裡是團結的、有力量的。

在競選過程中，黎慧心也體會到了身為亞裔女性候選人的不易。她坦言，社會對亞裔女性有時存在雙重標準。但她並沒有因此退縮，反而更加堅定地為社區發聲。她說，這場競選教會了她很多。身為亞裔女性，需要面對更多的偏見和挑戰，但這也讓她更有動力去打破這些障礙。

此次選舉也被許多當地居民視為一次關鍵性的轉折點。華裔社區民眾期待能看到實質性的變化，特別是在治安和住房領域。社區活動家和小企業主們紛紛表達對新市議員的期待，希望李爾德當選後能夠迅速展現他的領導力，解決長期未解的難題。

黎慧心感謝團隊和社區的支持。（記者李怡／攝影）
黎慧心感謝團隊和社區的支持。（記者李怡／攝影）

亞裔 華裔 舊金山

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