司嘉怡壓倒性勝出 接替丁右立 擔任州眾議員

司嘉怡在爭奪加州第19選區州眾議員的競選中，以壓倒性優勢勝出。（取自司嘉怡X帳號）

據舊金山 標準(San Francisco Standard)報導，舊金山第二區市議員司嘉怡（Catherine Stefani），在爭奪加州第19選區州眾議員的選舉中，以壓倒性優勢勝出。周二晚間的初步結果顯示她獲得了62.2%的選票。其對手、華裔 教育家李志威（David Lee）獲得約37.8%的選票。未來剩餘選票被計入，李志威也難以扭轉結果。

身為民主黨 人的司嘉怡在選戰中被廣泛看好，因為她在3月初選中已經以壓倒性優勢擊敗了同為民主黨人的李志威以及兩名共和黨候選人。司嘉怡和李志威為初選得票前兩名，得以晉級至11月的大選。

作為第二區市議員，司嘉怡目前代表舊金山市北部社區，包括海港區（Marina）和太平洋高地（Pacific Heights）。她在地方政治中一向持溫和立場，並以支持公共安全、婦女權益和槍支管制倡議而聞名。

「我們成功了！」她在聲明中說，「今晚我們慶祝這場來之不易的勝利。明天，我們將開始為第19選區的社區服務。」

司嘉怡將很快辭去市議員的職務。她說：「她為在過去六年來，在舊金山市府代表社區而感到榮幸。」

司嘉怡的勝利標誌著第19選區在族裔代表上發生歷史性轉變。她將成為20多年來第一位不是華裔的代表，繼承了一系列華裔議員，包括余胤良（Leland Yee）、馬世雲（Fiona Ma）和丁右立（Phil Ting）的席位。丁右立在擔任了州議員12年後即將屆滿離任。

該選區涵蓋了舊金山市西部和聖馬刁縣西北部，區內人口約40%為亞裔，其中包括華人聚居的日落區（Sunset）和列治文區（Richmond）。

李志威得到了丁右立的背書，曾多次參選。他在東灣的蘭尼學院（Laney College）工作，並活躍於當地華裔美國人社區已有數十年。

若當選，司嘉怡將須在12月辭去市議員職務，由市長布里德（London Breed）任命其繼任者。