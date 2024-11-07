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約65%選民投贊成票 盛桃、官善貞可能都會被罷免

記者劉先進／屋崙報導
截至昨傍晚，主張罷免盛桃者得票率65.19%，遠超反對罷免的34.81%。（記者劉先進／攝影）
截至昨傍晚，主張罷免盛桃者得票率65.19%，遠超反對罷免的34.81%。（記者劉先進／攝影）

東灣兩個罷免公投案，截至昨傍晚已開出票數中，支持罷免得票率均65%左右，遠超過反對罷免的約35%，照此情勢，屋崙亞裔市長盛桃（Sheng Thao）和阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price），都可能被罷免。

兩人的接替者時程迥然不同。最極端的情況，屋崙可能面臨五個月內更換四任市長；而官善貞接替者最快明年年初上任。到2028年，阿縣最多有三位地檢長輪番就職。

根據阿縣選務處的數據，截至昨傍晚支持罷免官善貞的一方，獲得13萬4256票，得票率64.79%，反對罷免的為35.21%。目前兩方的得票率差距很大，但票數尚未全數開出。

2022年通過的一項州法律，將地檢長競選與總統選舉年重新結合，意味著官善貞的任期為六年，將於2028年結束。如果她被罷免，阿縣議會將任命繼任者，任期兩年，直到2026年大選。無論誰在2026年當選，都將完成剩餘任期，到2028年再選舉新任地檢長。這意味著，到2028年，阿縣最多有三位地檢長上任。

阿縣議會預訂僅在11月選舉後的兩周內舉行會議，但那時罷免選舉結果還沒有認證。考慮到點票時間，以及加州允許有30天的時間認證，縣議會可能最快1月初決定，誰臨時接替地檢長。

截至昨傍晚主張罷免盛桃者得3萬1838票，得票率65.19%，遠超反對罷免的34.81%。若盛桃被罷免，情況會非常複雜。她將繼續任職直至投票結果得到認證，這可能要到12月中旬。屆時，屋崙市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）將接任臨時市長。但勵琪正在競選阿縣第五區議員，截至昨傍晚，票數暫時落後領先者3329張，還有反超可能。如果她逆轉獲勝，明年1月就職。那樣則將由屋崙副市長接任市議長，並成為下一任臨時市長，直至特別選舉。

根據規定，盛桃卸任後120天內必須舉行特別選舉，最遲可能在明年4月舉行。當選者只任職兩年，完成盛桃剩餘任期。2026年，屋崙再進行一次市長選舉。

截至昨傍晚，支持罷免阿拉米達縣地檢長官善貞的得票率64.79%。（記者劉先進／攝...
截至昨傍晚，支持罷免阿拉米達縣地檢長官善貞的得票率64.79%。（記者劉先進／攝影）

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