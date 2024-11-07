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羅偉暫領先布里德 有望當選金山市長 演講7度談「愛」

記者劉先進／舊金山報導
羅偉和家人在開票夜聚會中上台，感謝支持者。（記者劉先進／攝影）
羅偉和家人在開票夜聚會中上台，感謝支持者。（記者劉先進／攝影）

金山市長候選人羅偉（Daniel Lurie）截至6日下午第一輪得票率27.97%，競選連任的布里德得票率24.6%。多輪排名計票後，羅偉得票率56.34%。熟悉選情人士分析，羅偉有望當選。

在The Chapel音樂廳，在數百人的呼喊聲中，羅偉5日晚間的演講七次提及「愛」（love），強調以愛意驅動城市希望，從未懷疑其他對手對城市的愛。下一任市長將面臨巨大的挑戰，單憑一己之力無法應對，需要竭誠合作。當前形勢要求市政廳領導層，開啟一個新時代，一個以責任、服務和變革為本的新時代。

根據金山選務處的資訊，今年選民登記總數為52萬2265人，目前投票人數23萬4453人，投票率44.89%，已超過2019年市長選舉。不過，今年是總統大選年，投票率預計可能達到80%。選票還會在後續統計中。

羅偉5日晚間表示，全國和地方都將度過一個漫長的夜晚。金山的首批投票結果讓人感到樂觀，選舉需要幾天時間才能得出最終結果，「但我們無需知道最終結果，就知道，這座城市對我們意味著什麼。」

羅偉說，13個月前發起競選，因為堅信，現在是市政廳需要負責任的領導之時，金山人民要求變革。這並不容易。上一次來自市政府以外的人成為金山市長，是在1911年、大地震發生五年後，「那是一個轉捩點。一個多世紀後的今天，我們的城市又到了另一個轉捩點。大家每天都能在街上看到（問題），我們不能用昨天的方案，解決今天的問題。你知道我們最大的反對者是誰嗎？不是市政廳內部人士。不是任何人。是玩世不恭的人，他們覺得，無法用新的方法來改變這座城市，這種玩世不恭的態度源於創紀錄的預算、最糟糕的結果和更多的藉口。」

羅偉說，為了應對挑戰，大家需要共同努力，在日常生活中摒棄在每個問題上相互妖魔化的政治，人們不會把自己視為激進派、溫和派或保守派，不會把自己視為租房者或房主，不會把自己視為騎自行車的人或開車的人。「我們把自己視為金山人，我從未如此清晰地意識到，如此多的人熱愛這座城市，是時候讓他們感受到這座城市也愛他們了。」

在The Chapel 音樂廳，在數百人的呼喊聲中，羅偉七次提及「愛」（love...
在The Chapel 音樂廳，在數百人的呼喊聲中，羅偉七次提及「愛」（love），強調以愛意驅動城市希望。（記者劉先進／攝影）

投票 預算 選民登記

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