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川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

美國大選／金山市長選舉何時揭曉? 史上最快1天 最遲8天

記者劉先進／舊金山報導
布里德。（記者劉先進╱攝影）
布里德。（記者劉先進╱攝影）

美國總統大選舊金山市長選舉採行複選排名制（ranked choice），且多達13人參選，四人民調領先，除非有人首輪就獲得多數票當選，否則，市長席位花落誰家，可能要等上好幾天。綜合歷史經驗，金山市長選舉最快一天，最遲要八天得知結果。

舊金山是全美人口最多的100個城市中，六個在市長選舉中使用複選排名制的城市之一。選民在選票上按偏好對多達十個候選人進行排名，分別寫出第一、第二等依序選擇。如果沒有候選人的第一選擇得票超過50%，將淘汰第一選擇中得票最少者，該候選人得票將轉給選民的第二選擇相應的其他候選人。如此反覆計算，直到某個候選人的得票率超50%、當選。

羅偉。（記者劉先進╱攝影）
羅偉。（記者劉先進╱攝影）

今年市長選舉有13個候選人，四人民調暫時領先，分別是布里德、羅偉、佩斯金、麥法恩。

佩斯金。（記者劉先進╱攝影）
佩斯金。（記者劉先進╱攝影）

現任市長布里德在前市長李孟賢2107年12月因病離世，她臨危受命成為代理市長。接著，市議會投票讓麥法恩成為市長。2018年特別選舉中，布里德當選，完成李孟賢的剩餘任期。接著她在2019年首次完整任期競選中，以首輪70.7%的得票率勝選。2024年繼續參選第二個完整任期。

麥法恩。（記者劉先進╱攝影）
麥法恩。（記者劉先進╱攝影）

執掌六年，布里德面臨挑戰。知名研究機構David Binder的民調中，選民對市長布里德的工作表現有所不滿。她的支持率為39%，反對率為56%，強烈支持率僅為12%。而羅偉的支持率穩步上升，兩人旗鼓相當。

綜合歷史紀錄能看到，2011年11月8日大選，李孟賢角逐市長，經過12輪計票，斬獲59.64%選票當選。他宣布勝選是在次日，時隔一天。

2018年6月5日特別選舉中，經過九輪計票，布里德以50.55%得票率當選。布里德宣布勝選是在6月13日，時隔大選日八天。

民調 舊金山 美國總統大選

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