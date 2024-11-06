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史丹福大學研究：人們傾向拒絕接受與他們政治信仰相左的真實新聞

編譯廖宜怡／綜合報導
史丹福大學研究發現，對新聞消費者來說，政治偏見比真相重要。（取自Pexels）
史丹福大學研究發現，對新聞消費者來說，政治偏見比真相重要。（取自Pexels）

史丹福大學上個月發表的一份新研究報告顯示，政治偏見對人們接收新聞資訊的影響遠勝過事實。

聖荷西信使報（Mercury News）表示，對於一直密切關注這類議題的人來說，這個結果並不令人驚訝。但這份發表在國際著名心理學雜誌「實驗心理學綜合期刊」（Journal of Experimental Psychology: General）上的研究報告挑戰了一項假設：只有教育程度較低、有保守傾向的人，才容易受到虛假訊息或偏見的影響。

史丹福大學心理系教授柯恩（Geoffrey Cohen）在報告中說：「我們發現，就算出現令人震驚、唾棄、期待真相會產生重大影響的頭條新聞，政治一致性（political concordance，資訊與個人相仰一致）仍比真相重要兩倍。儘管我們都知道政治一致性的重要性，但相對於我們認為事情應該怎麼做，我們其實沒有意識到政治一致性有多重要，以及事實有多不重要。」

這項研究是柯恩與另一位心理學教授舒瓦伯（Michael Schwalbe）於2020年大選前兩個月透過網路訪談進行的，問題主要圍繞在有關川普的正確和虛假故事。

柯恩說：「我們設計編寫了四種類型的新聞報導，有些是支持川普的，有些是反對川普的，有些是編造的，有些是真實的。我們使用與人口普查數據相符的樣本進行訪談，讓受訪者評估每則新聞的真實性、他們對這些新聞的相信程度，以及是否會分享這則新聞的可能性。」

研究發現，一個人對真實新聞的接受程度，受其黨派偏見的影響很大。換言之，人們傾向拒絕接受與他們政治信仰相左的真實訊息，但願意接受與其政治信仰一致的假訊息。

研究小組發現，就算假新聞的標題十分聳動且令人發指，但如果新聞與受訪者政治觀點一致，他們相信這則新聞的可能性就很高。

此外，儘管持不同政治信念的受訪者都有其偏見，但在相信和其理念一致的新聞，以及自己比對立的一方較客觀的程度上，川普支持者明顯較高。

川普 史丹福大學 人口普查

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