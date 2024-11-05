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1名米慎區警察 須承擔5.4起暴力犯罪

編譯林思牧╱綜合報導
景色優美的諾伊谷，也在米慎警區的範圍中。(谷歌地圖)
景色優美的諾伊谷，也在米慎警區的範圍中。(谷歌地圖)

舊金山市的十個警區（police districts）中，米慎警區（Mission Disctrict）是編配警察最多的區。但媒體的分析發現，此區仍是舊金山暴力犯罪案件與警員人數比最高的警區。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）所做的分析發現，根據舊金山市警局的犯罪數據，今年1月這一區分配了116名警察。今年1月至9月期間，一共通報了暴力犯罪623起，相當於每名警察約5.4起暴力犯罪。米慎警區涵蓋了市中心的大片地帶，包括米慎、卡斯楚（Castro）和諾伊谷社區（Noe Valley）。

相對暴力犯罪最少的公園警區（Park District），其73名警官中每人平均只有0.8起暴力犯罪。公園警區包括科爾谷（Cole Valley）、海特（Haight）和雙峰（Twin Peaks）等社區。

舊金山十個警察區的警察人數，公園區最少，為73名。田德隆區最多，有126名警察。

在財物犯罪方面（property crimes），米慎警區是在十個警區的中間位置，不算太高也不算太低。

舊金山的警察人員配置是這次選舉中許多選民關注的主要議題。具體來說，在米慎警區中，該地區較有競爭力的候選人告訴紀事報，他們將推動在該地區增加更多的警察徒步巡邏，以及街頭大使和社會工作者等其他公共安全職位。

特定地區的警察人員配置與犯罪率之間的關係其實相當複雜。但加州公共政策研究院刑事司法研究員普倫庫瑪（Deepak Premkumar ）表示，研究指出增加警察可以減少犯罪，特別是暴力犯罪。他說，將警力集中在已知的犯罪熱點，是一種特別有效的策略，而且警方的反應時間也更快。

但研究也顯示，警察人員配備的增加也可能導致更多低階犯罪的逮捕，對黑人造成不成比例的衝擊。特定地區的犯罪率不僅受到執法的影響，也受到經濟狀況、社會變遷和社區公共安全努力的影響。

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