麥法恩開票前 爆違規使用競選資金 同意支付10.8萬罰款

麥法恩攜妻子此前公布上線反亞裔仇視平台，並感謝華裔選民的支持。（記者王子涵／攝影）

舊金山 市長候選人麥法恩（Mark Farrell）在受到舊金山道德委員會的調查後，同意支付10.8萬元罰款。調查結果顯示，他通過為其他目的設立的委員會，非法用於市長競選活動。

這項和解提案是在5日選舉開票的前一天、4日早上公布的。這將成為舊金山歷來最大的道德罰款之一，凸顯了此次市長競選中涉及的道德問題。

麥法恩曾是市議員，也曾擔任過舊金山代理市長，被普遍認為是此次市長選舉，具有競爭力的主要候選人之一，但他的競選勢頭已經放緩。根據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）在10月中旬進行的調查，麥法恩的支持率相比8月初顯著下降。

調查源於麥法恩為支持D提案所設立的委員會。該委員會與他市長競選委員會共享工資和其他支出。D提案意在減少市府委員會的數量，並顯著增加市長對委員任命的控制權。這樣共享支出的做法引起了競爭對手的指控，指責其存在「洗錢操作」。三位舊金山前市長也聯名呼籲進行刑事調查。

與市長競選捐款的規則不同，麥法恩支持D提案的委員會被允許接收超過每人500元限制的捐款。委員會收到了來自富豪的大額捐款，這包括億萬富豪風險投資 家莫立茲（Michael Moritz）的50萬元。雖然委員會之間被允許共享支出，但必須承擔其應付的部分。

道德委員會在報告中提到，麥法恩D提案委員會多次向其市長競選支付過高的共享費用，金額達9.3萬元。這些資金超出了市長競選捐款的門檻。道德委員會以超出500元限制等八項罪名指控他。

報告中提到，超額支付為麥法恩在激烈的競爭中獲得「不公平的優勢」。

麥法恩此前否認存在不當行為，並將關於共享支出的擔憂視為競選對手的無理攻擊。

麥法恩4日發表聲明，與道德委員會的和解是關於「我們數月前更正並公開披露的一項會計錯誤」，以及「對競選期間員工時間分配的分歧」。

「作為兩項競選活動的負責人，我對這些問題負全責，」麥法恩說，他呼籲道德委員會制定「明確的指導方針」。據悉，麥法恩的競選團隊已經退還了一些涉嫌不當的捐款。

麥法恩的支持率相比8月初顯著下降。（記者王子涵／攝影）

這項由麥法恩和道德委員會簽署的協議尚待進一步批准，最終決定將由五位道德委員共同做出。

這一事件發生在多數選民已經將選票寄出之後才被公開。截止3日，約35%的選票已經被寄出，在周一早上被寄出的選票更多。

公布該消息的時機受到了普遍的讚賞。前道德委員會主席施諾爾（Dan Schnur）表示，公共機構不應在選舉前期釋放有關候選人的敏感信息。這樣做可能被看做在選舉中偏袒某一方，損害機構的公信力。

麥法恩將再次面臨道德委員會的罰款。（記者王子涵／攝影）

若和解協議批准，這將是道德委員會歷史上第二大罰款，以及最大的競選財務罰款。

這並非是麥法恩首次面臨重大罰款。2014年，道德委員會曾對其罰款19.1萬元，最後以2.5萬元進行和解。