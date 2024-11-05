金山選民 不應簡單歸類為溫和派或進步派

舊金山紀事報的分析顯示，舊金山的選民群體並非只有進步派和溫和派這麼簡單。（美聯社）

長期以來，舊金山 喜歡將選民畫分為兩個陣營：溫和派和進步派。但舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）的分析顯示，舊金山選民的政治派別不應只被簡單歸類為溫和派或進步派。

為了進一步了解舊金山的選民群體，紀事報對舊金山過去八年的選區選舉結果進行了分析。分析資料涵蓋了從2016年6月到2024年3月加州和舊金山250多項公職人員選舉，以及各項提案的選舉結果。

結果顯示，舊金山可分為五個不同的選民群體，每個群體對不同的議題和候選人都有自己的立場，反映出舊金山明顯的族裔和階級差異。

舊金山州大教授麥丹尼爾（Jason McDaniel）表示，只將舊金山選民分為進步派或溫和派，是一種誤導。他說：「不同群體有不同的意識形態，但意識形態並不是驅動力。」

根據紀事報的分析，舊金山共有511個投票 區，如果將舊金山看作一個甜甜圈，甜甜圈洞的區域最具進步派意識，而其外圍區域則是較不具進步派意識。

但是，舊金山的情況沒有這麼簡單。

紀事報分析出的第一個群體稱為「進步新月區」（Progressive Crescent），這個區域從Haight Street一直延伸到伯納崗（Bernal Heights），居民支持警務改革、可負擔住房和提供更多資金幫助公共交通系統。

第二個是主要由工人階級組成的「勞工階級區」（Working-Class），包括舊金山一些最貧窮的社區，如田德隆區、南市場街區和西增區。這個群體在經濟議題上的投票方式是進步派的，但社會議題則不然。

第三個群體被稱為「舊金山亞裔 區」（Asian S.F.），它是舊金山五個群體中亞裔居民最多的一區，也是最具郊區型態的區。儘管華埠被認為是舊金山亞裔人口的中心，但其實大部分亞裔家庭都居住在以獨棟屋為主的日落、外列治文、肖化等區。紀事報稱，這個地區的亞裔選民一般都擁有自己的住房，大部分屬於溫和派。

第四個群體是「上殼區」（Upper Crust），集中在北部濱海區和山坡社區，主要居民是白人、富翁和高學歷者，平均家庭年收入為24萬3000元，是舊金山最支持溫和派的區域。這個群體對租金管制和警務改革等議題最具懷疑態度。

最後一個群體是「都市主義中產階級區」（Urbanist Middle），這個地區環繞著進步派核心區，包括諾伊谷、卡斯楚、諾布山、俄羅斯山、內列治文等區，當地選民最支持的是像威善高（Scott Wiener）這類的政治人士。