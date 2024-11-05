柏克萊加大新宿舍高23層 完工後可住1634人

紅點處是新學生宿舍預定地點 。(谷歌地圖)

柏克萊加大 （UC Berkeley）日前公布可能受批准動工的學生宿舍大樓示意圖片。這座23層高的宿舍大樓完工後，將給1634位學生提供住宿空間。

舊金山紀事報報導，這棟大樓命名為富爾頓學生宿舍（Bancroft-Fulton Student Housing），位於校園西南方班Bancroft Way 2200號，這是與Fulton Street交口的地方。

這裡原本是一座兩層樓的商業建築和其附設的停車場。柏克萊加大學生宿舍奇缺，這棟大樓完工後，主要是給大學部一、二年級的學生居住，應該可以紓解一些住宿問題。

這棟大樓是由總部在費城 的KieranTimberlake建築公司設計，具有現代極簡主義（contemporary minimalist）的外觀，牆壁是白色與灰色，外部剩餘的部分是從地板到天花板的大塊玻璃。

這款設計還沒有通過學校董事會的審核。如果被核准，這棟L型的建築物會有34萬平方呎的室內空間。宿舍中將會有一個有500個座位的餐飲區，還設有社交休閒室（social lounges）、洗衣房（laundry rooms）和健身中心（fitness center）。

柏克萊加大將於2025年初把這款設計以及預算 向董事會申報，建築經費估計在4億2500萬元到4億6500萬元之間。

去年董事會批准了700萬元的開發前經費（pre-development funding），作為勘查建築位置和設計的款項。如果計畫被核准，工程可能在2025年10月開始，到2028年10月完工。