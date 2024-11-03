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舊金山市長專欄／公校穩定小組、科技執法 發揮效用

市長辦公室提供
舊金山市長布里德參與警察局無人機展示、陪同聯合學區新總監訪問益和小學等市政活動。（市長辦公室提供）
舊金山市長布里德參與警察局無人機展示、陪同聯合學區新總監訪問益和小學等市政活動。（市長辦公室提供）

親愛的讀者們：

最近，我支持了教育委員會的決定，任命史瑞慶博士出任舊金山聯合校區的總監。史博士一直是本市家庭和兒童的堅定擁護者，我對她在新職位上的領導充滿信心。現階段最重要的事，是校區縮小預算赤字以避免州政府接管，並在校區內建立信任和信心。我深信史博士具備清晰的領導能力、同理心，並致力於與家庭和教育者保持良好溝通。她是一位傑出的領袖，市政府將繼續提供她所需的資源和支持。我們是一個城市，如果舊金山要繁榮，舊金山聯合校區也必須繁榮。

早在9月間，我已派出了一支學校穩定小組，提供專業知識來穩定我們的公立學校系統。自那時起，小組一直與校區工作人員合作，以改善多個主要結構性問題，使校區恢復健康運作並保持本地控制權。學校穩定小組成立以來，已開始派遣市政府人員支援教師招聘，加快教師資格認證，並進行文書審核，以改進校區的預算功能。而史博士將繼續此合作以支持我們的學童。

舊金山市長布里德參與警察局無人機展示、陪同聯合學區新總監訪問益和小學等市政活動。...
舊金山市長布里德參與警察局無人機展示、陪同聯合學區新總監訪問益和小學等市政活動。（市長辦公室提供）

上周，我很榮幸歡迎聖荷西市長馬漢到訪舊金山，觀看舊金山警察局如何利用無人機技術來保護城市並讓違法者負責。感謝我們警員過去幾年的寶貴意見，並與舊金山警察協會的合作，選民壓倒性地通過了由我在3月提出的E提案。

舊金山市長布里德參與警察局無人機展示、陪同聯合學區新總監訪問益和小學等市政活動。...
舊金山市長布里德參與警察局無人機展示、陪同聯合學區新總監訪問益和小學等市政活動。（市長辦公室提供）

因此，我們的警員終於擁有了21世紀的技術和工具。自警察局獲得無人機以來，我們已經見到它們的效果。我們還在一些主要路口添加了自動車牌讀取器。稍早於一個月前，我們在需求較高的地區增加了移動安全攝像頭。

這些設備在警力不足的情況下，幫助我們的警員做得更多。同時，由於我們對新合同的投資和部門吸引力的提升，我們的申請人數已回升至2018年水平。我們還看到來自其他司法管轄區的調任申請–經驗豐富的警員願意加入舊金山。我們在月初迎來了自2018年以來規模最大的警察學院訓練班。

舊金山市長布里德參與警察局無人機展示、陪同聯合學區新總監訪問益和小學等市政活動。...
舊金山市長布里德參與警察局無人機展示、陪同聯合學區新總監訪問益和小學等市政活動。（市長辦公室提供）

隨著警力的增加，預計未來三年內達到滿編，我們的新警員將擁有這些工具，使他們的工作更具效率。我們的努力一再取得進展。

今天，舊金山的犯罪率處於十年低位。暴力犯罪比去年下降了14%，財產犯罪下降了34%，而汽車盜竊事件則比去年減少了57%。我想再次感謝舊金山選民通過E提案，給予我們的警員更多支持。我也感謝馬漢市長和聖荷西警察局的合作。馬漢市長的來訪是我們分享最佳實踐並相互學習的例子，這也展示了我們在公共安全等區域性問題上共同合作的原因和方式。更重要的是，我們需要互相支持對方的努力。

舊金山市長布里德參與警察局無人機展示、陪同聯合學區新總監訪問益和小學等市政活動。...
舊金山市長布里德參與警察局無人機展示、陪同聯合學區新總監訪問益和小學等市政活動。（市長辦公室提供）

接到報案時，我們可以立即部署無人機，無人機可以比警員更快到達現場並開始收集訊息。如果發生入室盜竊、危機或暴力犯罪，我們可以立即派出無人機到場。這確實改變了我們處理犯罪的方式，而像無人機和自動車牌讀取器這樣的新技術，不僅是我們城市的突破，更是整個地區的革新。

這裡舉個例子：我們的自動車牌讀取器幫助抓捕了一名在聖荷西涉嫌性侵的嫌犯。由於我們收到車牌的警報，我們的系統發現這輛車進入本市，警員隨即逮捕了嫌犯。這就是區域安全，也是我們的共同安全。我們將繼續在能力所及的地方提供幫助，並與聖荷西市等合作，實現我們共同的目標。

最後，您的聲音非常重要，請確保您在11月5日前在這次選舉行使您的投票權。

請在微信上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德

舊金山 聖荷西 暴力犯罪

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