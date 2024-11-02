金山選務處：郵寄、臨時選票 穩步增長

選務處陳列的多語言選舉手冊。（記者李怡／攝影）

舊金山 選務處發言人李懿莊（Catcherine Lee）1日表示，2022年通過的Prop H法案將原本每四年一次的地方選舉移至偶數年進行，這一政策有效激發了選民的參與度，近期的選票郵寄與到現場投票 的選民穩步增加。10月31日當天有200餘人到場投票。

李懿莊表示，截止到1日投票率有20%多，已超過之前同期的數量，預計未來幾天每天投票率會更快速攀升。

據了解，越來越多選民選擇通過郵寄選票參與本次選舉。特別是接近選舉日的幾天，郵寄選票的發放量持續增加，顯示出選民對郵寄投票的偏好。這種趨勢在疫情 後逐漸加強。

對於一些臨時登記的選民而言，市選務處提供了臨時選票選項，確保即便在選舉日臨近才完成登記的選民，也能順利行使投票權。

Prop H法案將原本每四年一次的地方選舉移至偶數年進行，旨在提高選民參與率並降低選舉成本。該法案的實施使地方選舉與全州選舉同時進行。

除了提供多種投票方式外，市選務處還在全市各地設立了30多個投票箱，以便選民便捷地投遞郵寄選票。選務處特別提醒選民，應確保選票已妥善填寫，並按時送達指定地點，以保證選票能被有效計算。

市選務處在選舉期間發放了詳細的選民資料手冊，包括了各候選人、提案及相關政策的詳細介紹。手冊的發放幫助選民提前了解投票事項，避免在投票當日因信息不足而猶豫不決。中文版本的手冊約有140頁，涵蓋了每項提案的詳細說明，便於選民提前做出明智選擇。