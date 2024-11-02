矽谷Coursera、Kraken等8科技公司 共裁員數百人

線上學習平台「Coursera」透露將裁員10%，挑戰來自兩大問題︰業務，現卻正在動搖；許多用戶不再長期付費訂閱。(圖取自Coursera臉書)

灣區 數家知名科技公司包括Coursera、Kraken等8家，最近宣布裁員 ，受影響有數百名員工。

「舊金山紀事報」報導，線上學習平台「Coursera」透露將裁員10%、約為150名員工，此為加強調整業務目標成本策略的一部分。根據其第三季度財報，這家位在山景城的科技公司，裁員決定是在2024年營收預估下降的情況下做出，也影響公司股價。

Coursera面臨挑戰來自兩大問題，一是曾在疫情 期間蓬勃發展的企業業務，現在卻正在動搖；二為儘管新課程註冊數量仍強勁，但許多用戶不再像從前長期付費訂閱。

除了裁員，Coursera還計畫刪減整體開支，並將重點放在支持長期成長的關鍵計畫，公司預計每年省下至少3000萬元，將用以進行具目標性的投資並提高獲利能力。

Coursera財報營收成長至1億7610萬元，比去年成長6%；淨虧損1370萬元，較前一年的3210萬元有所改善。財務長哈恩(Ken Hahn)表示，無論營運環境如何，強勢營利業績都持續證明公司致力推動可持續增長，同時擴大盈利能力。

加密貨幣交易所「Kraken」則是另一家宣布裁員的灣區科技公司，在任命塞帝(Arjun Sethi)為共同執行長之後，計畫裁撤15%員工。塞帝與共同執行長李普立(Dave Ripley)強調，公司需要變得「更精簡更快速。」他表示，進行組織改革向來不容易，將產生深切影響。

2022年，Kraken層成為頭條新聞，前執行長Jesse Powell發表有關多元化、公平與包容性等煽動言論，引發公司內部衝突。

另一家加密貨幣交易所「dYdX Trading」將裁員35%，10月才重返執行長職務的朱利諾(Antonio Juliano)表示將進行策略改變，需要重振公司，否則將走向衰落。

根據「The Information」報導，舊金山以生產力軟體知名的新創公司「Miro」，本周宣布裁員18%、相當約275名員工。隨著企業在利基軟體解決方案支出變得更謹慎，Miro面臨挑戰。疫情間，公司的線上白板工具成為遠端合作的必要工具，但隨著越來越多員工返回辦公室，業務出現下滑。

為自由工作者提供就業機會的灣區公司「Upwork」則透露計畫裁員21%。執行長布朗(Hayden Brown)表示，公司朝向成為更精簡與高效率組織，持續專注持久與營利增長，為客戶與股東創造價值，投資高回報與高潛力的成長槓桿，同時積極控制成本。公司向加州當局提交通知，表示其巴洛阿圖辦公室將裁員67人，其中包括8名副總裁與數名總監與經理，計畫於12月23日離職。

除了這些公司，其他在10月宣布裁員的知名科技公司還包括Meta Platforms、Tidal與Dropbox。