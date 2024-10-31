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金山撥款17萬 建纜車直通拉古納醫院

編譯組／綜合報導
舊金山縣交通局周二批准撥款17萬元，對建造一纜車系統進行可行性研究，以接送人們往返拉古納醫院。（取自Google Maps）
舊金山縣交通局周二批准撥款17萬元，對建造一纜車系統進行可行性研究，以接送人們往返拉古納醫院。（取自Google Maps）

舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，舊金山縣交通局（San Francisco County Transportation Authority，SFCTA）最近批准撥款17萬元，用於對建造一纜車系統進行可行性研究，以接送人們往返拉古納醫院（Laguna Honda Hospital）。官員也可能會研究在舊金山其他地區建造纜車系統的可能性。

纜車系統在美國一些城市很受歡迎，可以將人們從一個地區運送到另一個地區。在俄勒岡州波特蘭市（Portland, Oregon），有一條空中纜車將該市南部海濱與Marquam Hill街區連接起來；在紐約，架空索道將人們從曼哈頓第59街和Second Avenue送往羅斯福島（Roosevelt Island）。

這次SFCTA的批准，意味著將使用L提案（半美分交通銷售稅）所產生的資金委託進行研究。項目組織者將在2025年12月之前提交研究報告。

纜車將提供從車站到拉古納醫院的垂直通道。該醫院位於雙峰（Twin Peaks）西側森林山（Forest Hill）社區的山頂上。森林山站是一個Muni地鐵站，距離拉古納醫院下山約半哩。該站有公交線路以及Muni的K Ingleside、L Taraval和M Ocean View列車。

「這項研究將從更高的層面審查在該地點建立這樣一個系統的機遇、限制因素和成本，」一份介紹擬議項目的文件如是說。「該研究將記錄拉古納地點的替代模式（如穿梭巴士），並就這些策略開展利益相關者外聯活動」。

拉古納醫院是舊金山最大的專業護理機構，在2021年的一次事件中，兩名住院病人用藥過量，導致醫院面臨關閉的威脅。在州政府的檢查後，該醫院於6月份重新獲得了聯邦醫療保險（medicare）認證。

在發現這些違規行為後，負責管理醫療保險的聯邦機構醫療保險和醫療補助服務中心（Centers for Medicare and Medicaid Services）取消了拉古納醫院接受醫療保險和醫療補助報銷的資格，而醫療保險和醫療補助支付了90% 的居民護理費用。2022年，在監管失敗期間，從醫院轉出的40名病人中有12人死亡，引發強烈抗議。在檢察官提起訴訟後，醫院停止了轉院。

去年，加州衛生官員將該療養院重新納入Medi-Cal。今年8月，這家擁有150年歷史的醫院開始重新接納在重新認證過程中被迫遷出的前病人。該醫院目前住有約400名住院病人。

市政府仍計畫在拉古納醫院園區內建造經濟適用房，該項目去年因醫院認證問題而被推遲。該計畫將增加該市的經濟適用房單位，其中包括250套老年人住房。

聯邦醫療保險 舊金山 地鐵站

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