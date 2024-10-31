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類似日本膠囊旅館…住房初創公司吊艙獲准 月租700元

編譯組／綜合報導
舊金山批准住房初創公司Brownstone Shared Housing在前银行建造月租700元的睡眠舱。（電視新聞截圖）
舊金山批准住房初創公司Brownstone Shared Housing在前银行建造月租700元的睡眠舱。（電視新聞截圖）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，住房初創公司Brownstone Shared Housing獲准在舊金山市中心的一棟前銀行大樓內建造30個睡眠艙（sleeping pods）。現在，該公司正計畫建造一個規模是其五倍的類似項目，以緩解該市高價住房市場的壓力。

Brownstone Shared Housing公司曾以每月700元的價格對外宣傳這種 「吊艙」（pods）：分布兩層樓、內置床墊的小立方體空間。這種公寓被宣傳為在Mint Plaza 12號的中心位置提供相對便宜的住房選擇。

但去年，市政官員裁定，這些吊艙違反了建築法規，因為Brownstone沒有獲得住宅改建的批准，而且建築存在安全隱患。部分原因是前門需要用鑰匙才能從裡面打開。

Brownstone Shared Housing公司首席執行長斯塔爾沃斯（James Stallworth）說，在公司努力使項目符合規範的九個月時間裡，市規畫局一直沒有做出回應。他說，最終只做了一些小改動： 在公共廚房安裝了一個爐子，批准了安裝淋浴的許可，並對前門通道進行了修繕。

在此期間，13名居民被允許繼續住在這棟樓裡，但斯塔沃斯說，市政府要求Brownstone停止接收新居民。現在，Brownstone又開始刊登出租廣告。

斯塔沃斯說，由於只需要很少的建築工程，Brownstone的項目要比將商業建築改造成傳統公寓所需的大規模翻修容易得多，完成得也快得多。

Brownstone 目前正計畫在今年年底前申請在舊金山市中心的另一棟商業建築中建造大約五倍數量的睡眠艙。

這家公司還在關注灣區其他地區、洛杉磯和紐約的潛在項目。

斯塔爾沃思拒絕透露其在舊金山的下一個建築，因為申請還沒有提交。但他說這個地點很合適，因為那裡已經有了廚房。

斯塔爾沃斯與Christina Lennox在經歷了個人住房問題之後共同創立了Brownstone公司。作為史丹福大學的學生，斯塔爾沃思無法獲得校內住房或住房資助，於是他搬進了一個共享住宿的 「駭客屋」(Hacker House)。他編寫了代碼，實現了房屋預訂系統的自動化，並受到啟發創建了一家公司，該公司後來獲得了Redbud VC的資助。Brownstone公司還在巴洛阿圖運營著一個共享住房綜合體。

Brownstone 遠非第一家試圖通過提高密度來解決住房可負擔性問題的初創公司，許多備受矚目的努力都以失敗告終。但Brownstone的模式與眾不同，它出租的吊艙面積比傳統臥室小得多，更類似於日本的膠囊旅館（capsule hotels），因此價格更低。

舊金山 史丹福大學 灣區

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