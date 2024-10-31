反對關海傍公路 金山市民10度抗議 稱不利華裔社區

民眾第十次集會反對K議案 反對關閉海傍大道。（記者李怡╱攝影）

隨著選舉日迫近，反對K提案的舊金山 市民和社區領袖30日在外日落區和外列治文區結合處集會，批評這項提案可能帶來的影響。認為提案會導致封閉市內重要道路海傍公路（Great Highway，又稱大公路），限制交通，並將車流轉移至周邊居民區，增添安全隱患，影響市民日常出行。

集會中，多位發言者針對提案的潛在影響、預算 缺口及提案宣傳中的「誤導性信息」，表達不滿。

集會發起人之一招霞表示，海傍大公路被封閉，舊金山西區便有了關閉全市主要街道的先例，可能帶來其他更廣泛的封閉政策。如K提案通過，並非僅僅關係到西區，對舊金山全市都不利。

在本次第十次反對K提案的集會中，第三區候市議員候選人麥讚明也加入了反對隊伍，並表示，這一提案對西區的華裔 非常不利。他擔心K提案通過會在未來給華裔社區帶來更大的負面影響。

市長候選人麥法恩（Mark Farrel）表示，能在市政廳內完成的城市方案，就不應該提交選票表決，這是偷懶的做法。當天鄰舍居民、小企業等代表都來參與反對K提案。這是市民的聲音，官員需要聽到。

長期居住在列治文區的居民Selena Ju表示，她的家庭依賴海傍公路通勤，且有許多在讀高中的學生及家長都依賴這條道路。「每天有超過兩萬人使用大公路，它並非無人問津的道路，」Selena指出，「如果我們要保住在舊金山的工作家庭，就必須支持他們，而不是通過這些倉促的提案把他們逼走。」

其他反對者指出，K提案決策過程中缺乏社區的參與，並且現在的妥協措施已經在發揮作用。雷千紅表示，自己經常需要陪伴鄰居前往退伍軍人醫院，但周末關閉海傍公路時出行困難，甚至擁堵不堪，延誤了往返時間。繞行日落大道或19大道時，整趟路程可能需要45分鐘以上，遠超過正常的15至20分鐘。

此外，反對方領袖Marie指出，舊金山面臨的預算赤字高達8億至13億元，卻還計畫進一步擴建休閒公園。「當前公園管理預算的年度赤字估計為2600萬元，新增公園無疑會加重財政壓力。」

Marie強調，K提案的宣傳中存在她所稱的「誤導性信息」。她說，根據市政廳的數據，海傍公路在2024年僅因沙移封閉14天，遠少於宣傳中所說的65天。而且，這14天的封閉主要是因行人踐踏沙灘，將沙帶入道路，而非車輛引發的問題。她認為這些數據被支持方誇大，用以支持封閉大公路的決策。