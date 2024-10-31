金山數百人齊聚 支持麥法恩選市長

金山數百人齊聚支持麥法恩競（中）選市長。（記者李怡／攝影）

在舊金山 地方市長選戰激烈的時刻，數百位市民30日聚集於日落娛樂中心，為市長候選人麥法恩（Mark Farrel）聲援助陣。他們以「麥法恩，一定贏」的中文口號齊聲吶喊，展現出強烈的支持。

來自訪谷區、華埠 、日落區和列治文等地的華裔社區領袖林志斯、招霞及黎志濤，與金山商業代表共同出席當天活動，支持麥法恩競選舊金山市長，並呼籲選民為變革投票 。

麥法恩在活動中發表演講，強調自己上任後的首要目標，是解決舊金山日益嚴重的無家可歸問題，並承諾通過有效的政策改善市民生活環境。「我們需要一位真正能夠有效解決無家可歸問題的市長，」麥法恩說，「我將幫助無家可歸的人走上正軌，讓他們得到所需的服務，並同時清理我們的社區街道。」

金山數百人齊聚支持麥法恩競選市長。（記者李怡／攝影）

麥法恩表示，自己競選市長是為了「為市政廳帶來變革」，並矢言重振城市治理，讓市民再度看到乾淨、安全的街道。「舊金山需要一位具備經驗、成功履歷和遠見卓識的領導人，帶領我們的城市邁向更好的未來。」

來自華埠的支持者表示，麥法恩展現出的決心和願景，是他們所期望的新一代市長應有的素質，能真正管理舊金山市政府的市長。

林志斯表示，麥法恩擁有豐富的城市治理經驗，能為市政廳帶來新氣象。

麥法恩說：「我們必須翻過這一頁，擺脫過去幾年失敗的領導，舊金山需要新的方向。」他表示，市民的需求不該被忽視，並承諾上任後將優先解決社區所關切的問題，從實質上改善居民的生活質量。

麥法恩的競選活動獲得不僅來自華裔社區，也吸引了關心舊金山未來的不同地區和族裔的民眾。華人黎志濤在活動中表示，麥法恩不僅關心社區，更具有執行能力來解決問題，正是舊金山所急需的。

活動結束時，麥法恩呼籲更多市民投票，支持他的願景和政策，並強調這次選舉將決定舊金山的未來。他說：「讓我們共同努力，為市政廳帶來真正的變革。」

金山數百人齊聚支持麥法恩競選市長。（記者李怡／攝影）

金山數百人齊聚支持麥法恩（中）競選市長。（記者李怡／攝影）