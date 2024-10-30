急救人員職涯博覽會 向青年、女性、少數族裔招手

首屆舊金山「急救人員職涯博覽會」，介紹急救職業發展的多元路徑。（受訪者供圖）

首屆「急救人員職涯博覽會」29日在舊金山 東南社區中心（Southeast Community Center）舉行，旨在介紹急救職業發展的多元路徑，並推動更多舊金山市民加入這一具社會使命感的職業領域。

活動地點選在位於1550 Evans Street的東南社區中心，該區域是舊金山長期以來急需更多公共服務和就業 機會的社區之一。此次博覽會希望通過展示急救職業的不同發展方向和所需技能，吸引對急救、消防、醫護等職業感興趣的市民，尤其是年輕一代。

急救人員職涯博覽會計畫通過一系列演講、實地示範和互動攤位，展示急救職業的多樣性和發展潛力。活動涵蓋消防員、緊急醫療技術員（EMT）、護理人員和公共衛生專家等多個職位的介紹，並提供與相關從業者和培訓機構直接交流的機會。

市長布里德指出，此次博覽會為我們的年輕人提供了一個了解急救職業的好機會，讓他們能夠考慮這一有意義的職涯方向。

急救人員職涯博覽會的另一個重點在於促進多元化，市政府希望吸引不同背景的參加者，尤其是女性和少數族裔，讓急救行業能更好地代表社區多樣性。