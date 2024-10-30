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攻擊裴洛西丈夫嫌犯 加州判終身監禁不得假釋

編譯廖宜怡／綜合報導
攻擊裴洛西丈夫（右）嫌犯狄帕培（左）29日在舊金山法院被判處終身監禁不得假釋。（美聯社）
攻擊裴洛西丈夫（右）嫌犯狄帕培（左）29日在舊金山法院被判處終身監禁不得假釋。（美聯社）

因擅闖前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）舊金山住家、以鐵錘擊傷裴洛西丈夫的男子，29日被加州判處終身監禁不得保釋。這名男子先前已因此案遭聯邦判處30年徒刑。

美聯社報導，舊金山法院陪審團已於今年6月裁定，被告狄帕培（David DePape）加重綁架、一級入室盜竊和非法監禁長者等罪名成立。

在29日做出宣判前，法官多夫曼（Harry Dorfman）駁回了辯護律師要求重新審判狄帕培案的要求。

多夫曼在宣判時說：「我認為，狄帕培先生應該永遠被關在監獄裡，永遠不得被假釋。我一點都不同情你，我只同情這起案件的受害者，他很幸運還能活著。」

在宣判前，舊金山副公辯律師利普森（Adam Lipson）要求法官多夫曼考慮狄帕培的心理狀況和與社會隔離等因素，因為這些問題使狄帕培容易受到網路言論的煽動。利普森說：「這個人在被成功煽動前，一直是個和平、守法的人。」

狄帕培29日在宣判前也獲得了在法庭上發言的機會。

身著橙色囚服、頭髮紮成馬尾的狄帕培宣讀了一份冗長的聲明，花了超過45分鐘講述自己的信仰。他稱，911事件是一起內部活動。他是一名通靈者，其前妻被一名「替身」（body double）取代，以及政府指派給他的律師密謀陷害他。

狄帕培說：「我是一名通靈者，我冥想得愈多，我的通靈能力就愈強。」

法官多次打斷狄帕培，詢問他是否想對陪審團的裁決或他在襲擊當晚的行為做出解釋，但狄帕培不予理會。

斐洛西女兒克莉斯汀（Christine Pelosi）也在法庭上宣讀了一封信，表示受害的父親保羅（Paul Pelosi）呼籲對被告判處最高刑罰。

保羅在信中表示，這次襲擊讓他頭顱內不得不裝入一塊金屬板，還造成頭暈、左手神經受損等後遺症，獨自在家睡覺時會被回憶驚醒。

裴洛西家人在29日宣判後發表聲明說，在經過兩年的艱苦時光，「司法正義獲得了伸張」。

多夫曼29日還因其他罪名對狄帕培處以額外徒刑，但包括聯邦刑罰在內的所有刑罰都將同時執行。多夫曼表示，如果上訴法院推翻他的判決，他將要求將案件發回舊金山法院重新審理。

舊金山 裴洛西 加州

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