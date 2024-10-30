金山市長選舉 羅偉支持率穩定領先

研究機構David Binder Research 民意調查顯示，羅偉在舊金山市長競選中獲支持度領先。（記者劉先進／攝影）

金山知名研究機構David Binder Research 最新完成的一項民意調查顯示，非營利組織創始人、李維史特勞斯公司（Levi Strauss）繼承人羅偉（Daniel Lurie）在第一選擇、第二選擇偏好中均具有優勢，有望在11月5日的選舉中斬獲市長席位。

舊金山 選舉採取復選排名投票 （ranked choice）法則，選民可以依照他們對候選人的偏好程度，對最多10名候選人排名，分別寫出第一選擇、第二選擇等。如果沒有候選人的第一選擇票拿到多數票、超過50%，將淘汰第一選擇中得票最少的候选人。該候選人得票將自動轉給選民的第二選擇，如此反復計算。

David Binder於10月26日到10月27日，對可能在11月投票的選民進行了600次電郵、短信和電話調查。調查以英語進行，誤差率為±4%。

調查顯示，在第一輪選擇中，26%的選民選擇羅偉，23%的選民支持布里德，市議員佩斯金（Aaron Peskin）、前市議員麥法恩（Mark Farrell）和安世輝（Ahsha Safaí）的支持率分別為18%、17%和4%。在第二選擇中，羅偉的支持率大幅領先，為22%。而布里德的支持率為13%，麥法恩、安世輝和佩斯金的支持率分別為14%、13%和7%。模擬結果顯示，經過多輪計票，羅偉將以55%對45%的優勢戰勝布里德。

羅偉的得票率較幾個月前進行的民意調查大幅上升。7月中旬進行的調查採用類似的設計、結構和樣本選擇，結果顯示，在第一選擇中，羅偉獲得15%的選票。9月28日到10月1日的調查中，他獲得了22%的選票。而到了最近的10月26日、27日的民調 ，他的第一選擇支持率達到26%，再次提升，且第一選擇支持率反超布里德。

羅偉此前還獲得舊金山紀事報的背書。他曾表示，自己非常努力地工作13個月，走遍了每個角落，舉辦240場見面會和家庭聚會，從不認為任何事情是理所當然的，希望選民們投票給能為市政廳帶來變革和負責任的領導的人。