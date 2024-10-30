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疫情重創舊金山市餐館、酒店 至今仍未恢復

編譯組／綜合報導
疫情四年遭受重創後，舊金山市最大的兩個就業部門餐館和酒店，至今仍未恢復。（取自Pexels）
疫情四年遭受重創後，舊金山市最大的兩個就業部門餐館和酒店，至今仍未恢復。（取自Pexels）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，四年多過去了，舊金山仍在努力恢復因疫情而失去的工作崗位。由於受到遠程工作、技術人員裁員和嚴格的公共衛生命令的嚴重打擊，全市第一季度的勞動力比2019年減少了 7.3%，即減少了4萬5000多個工作崗位。

相比之下，整個灣區僅比2019年的水平低1%。根據美國勞工統計局（U.S. Bureau of Labor Statistics）的數據，截至第一季度，加州就業崗位增加了3.5%，美國的就業崗位增加了5.2%。

舊金山市最大的兩個就業部門，餐館和酒店遭受重創，至今仍未恢復。餐飲業在第一季度提供就業崗位4萬5000個，比 2019年下降了19%。住宿業（主要是酒店）的工作崗位減少了30%。

該市首席經濟學家伊根（Ted Egan）說：「我認為，我們的情況比灣區其他地區差的最大原因是人口流失和旅遊業。」

舊金山和聖馬刁縣8月份的酒店收入僅為2019年水平的61%，是全國最弱的水平之一。

當地餐館不僅要應對市中心人流量減少的問題，還要應對通貨膨脹、高房租和勞動力成本上升的問題。下周，選民將對M號提案（Proposition M）投票。這是一項全面的商業稅收改革措施，將減少餐館和小企業的稅費。

經濟人士認為，問題的根源在於長期面臨的高房價挑戰；對於明年的市長人的建議，是不僅要加快住房審批，還要採取更積極的態度，拆除陳舊的辦公樓，代之以住宅。

此外，就業崗位的缺口，起源於舊金山與本州和全國其他地區相比經濟封鎖的嚴重程度、遠程工作所起的作用過大，以及科技行業裁員的直接影響和對其他行業的影響。

除了工作崗位的減少，伊根指出，一些人口趨勢似乎與之相符： 疫情期間，舊金山失去了更年輕、收入更低的居民，這與那些在酒店或餐館工作的人相似。2020年4月至2023年7月期間，該市人口下降了7.4%，是美國各大城市中下降幅度最大的城市之一，僅在最近一年略有回升。

加州近年來的就業增長主要由醫療保健和教育以及政府部門推動，科技類工作崗位的數據顯示出了韌性，尤其在人工智慧領域。

伊根說：「舊金山已經做好了再次上升的準備，與科技領域相比，我更擔心旅遊、休閒和酒店領域。」

舊金山 就業 加州

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