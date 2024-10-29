萬聖節裝飾賽揭曉 紅木城「恐怖地圖」上線

圖為紅木城今年萬聖節布置「最嚇人獎」第一名。（紅木城市府Youtube截圖）

中半島紅木城第五屆年度「出沒你的家」（Haunt Your Home）裝飾比賽，經過評委的精心打分，獲獎者揭曉。今年的比賽吸引了許多創意十足的參賽者，展示了居民們將家園變成「恐怖之地」的驚人創意。

主辦單位表示，比賽不僅為社區帶來了濃厚的萬聖節 氛圍，也讓大家的奇思妙想得以展現。為讓居民們都能欣賞這些精心布置的恐怖裝飾，紅木城特別更新了「出沒你的家」地圖，標記出參賽者的位址。現在，居民們可以帶上家人和朋友，沿著地圖踏上這段刺激的「恐怖之旅」。

地圖上的每個標記都代表著一處精心設計的恐怖場景，從閃爍的墓碑、幽靈般的燈光布置到令人膽寒的小丑造型，無一不展現出居民們的創意和對細節的執著。

紅木城市府特別提醒遊客，在駕車經過住宅區時請務必放慢速度，安全駕駛，並尊重這些展示家庭的心血與勞動。

本次比賽還設置了多個獎項，包括「評委最喜愛獎」、「最嚇人獎」、「最有創意獎」以及「最佳效果獎」等，向表現突出的參賽者致以特別的嘉獎。

此外，所有參賽家庭已同意其裝飾作品的照片被分享至紅木城社交媒體，供更多人線上欣賞。