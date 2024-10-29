到梅姨家挑玩偶 巴洛阿圖名人街湧「討糖」人潮

去年萬聖節不到下午3時，巴洛阿圖名人街已經湧現人潮，廖嘉怡建議提早抵達。（廖嘉怡提供）

萬聖節 當晚，灣區 最知名的討糖街當屬巴洛阿圖的名人街。由各矽谷 高科技公司的創辦人或執行長住所綿延而成的名人街區，由於發送的糖果與禮物非常豐厚，頗受小朋友的喜愛。每到萬聖節當晚，湧入眾多人潮，有直接發送玩偶，也有免費拍照。

「梅姨」自宅開放充滿玩偶的倉庫，每位進入的小孩都能免費挑選一隻喜歡的玩偶。（廖嘉怡提供）

前雅虎執行長梅耶（Marissa Ann Mayer），常被灣區華裔居民暱稱為「梅姨」，每年萬聖節當天皆大手筆贈送小朋友一人一隻娃娃。小朋友可以進入充滿各式各樣的娃娃倉庫挑選自己喜歡的娃娃，每年口耳相傳前來排隊的家庭相當多，常常一排就要兩三個小時才能入場挑選娃娃。

臉書「艾麗小姐的玩耍日記」粉絲團團長廖嘉怡（Cherry）表示，往年都是下午四點開始發送娃娃。但去年因為人龍已經排的很長，提早到半小時開放。她建議要前往梅姨家排娃娃的民眾，最晚不能超過四點。即使四點抵達都要有排兩個小時以上的心理準備。如果孩子沒辦法一直排隊，不妨一位家長先帶小孩在附近走走。

位在巴洛阿圖的蘋果創辦人賈伯斯故宅，在萬聖節當天還會封街，在前門有萬聖節表演演出。賈伯斯故宅將於晚間6時開始發糖。廖嘉怡說，表演在5時到5時30分間開始，討糖的排隊移動速度很快，因為只是拿糖，而且算沒有排隊拿糖果，光看前門的演出也非常過癮，整個舞台蓋在前院，讓在外面排隊的民眾也能看到。

不僅科技大佬宅邸布置精美，附近鄰居的布置也具有創意。（廖嘉怡提供）

不僅矽谷的科技名人自宅有發糖與表演，鄰近的住家也有特別巧思。廖嘉表示，很多名人街附近的民宅會開放萬聖節裝飾參觀，甚至有設計拍照點，有專人為民眾拍照外。還現場免費洗照片出來贈送。一整個巴洛阿圖名人街區域就像是一個大派對。