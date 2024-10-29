我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／洋基封王機率僅2% 大谷世界大賽冠軍夢只差1勝

「垃圾島」言論發酵 賓州波多黎各人怒了 川普團隊火速切割

到梅姨家挑玩偶 巴洛阿圖名人街湧「討糖」人潮

記者孫愛薇／巴洛阿圖報導
去年萬聖節不到下午3時，巴洛阿圖名人街已經湧現人潮，廖嘉怡建議提早抵達。（廖嘉怡提供）
去年萬聖節不到下午3時，巴洛阿圖名人街已經湧現人潮，廖嘉怡建議提早抵達。（廖嘉怡提供）

萬聖節當晚，灣區最知名的討糖街當屬巴洛阿圖的名人街。由各矽谷高科技公司的創辦人或執行長住所綿延而成的名人街區，由於發送的糖果與禮物非常豐厚，頗受小朋友的喜愛。每到萬聖節當晚，湧入眾多人潮，有直接發送玩偶，也有免費拍照。

「梅姨」自宅開放充滿玩偶的倉庫，每位進入的小孩都能免費挑選一隻喜歡的玩偶。（廖嘉...
「梅姨」自宅開放充滿玩偶的倉庫，每位進入的小孩都能免費挑選一隻喜歡的玩偶。（廖嘉怡提供）

前雅虎執行長梅耶（Marissa Ann Mayer），常被灣區華裔居民暱稱為「梅姨」，每年萬聖節當天皆大手筆贈送小朋友一人一隻娃娃。小朋友可以進入充滿各式各樣的娃娃倉庫挑選自己喜歡的娃娃，每年口耳相傳前來排隊的家庭相當多，常常一排就要兩三個小時才能入場挑選娃娃。

臉書「艾麗小姐的玩耍日記」粉絲團團長廖嘉怡（Cherry）表示，往年都是下午四點開始發送娃娃。但去年因為人龍已經排的很長，提早到半小時開放。她建議要前往梅姨家排娃娃的民眾，最晚不能超過四點。即使四點抵達都要有排兩個小時以上的心理準備。如果孩子沒辦法一直排隊，不妨一位家長先帶小孩在附近走走。

位在巴洛阿圖的蘋果創辦人賈伯斯故宅，在萬聖節當天還會封街，在前門有萬聖節表演演出。賈伯斯故宅將於晚間6時開始發糖。廖嘉怡說，表演在5時到5時30分間開始，討糖的排隊移動速度很快，因為只是拿糖，而且算沒有排隊拿糖果，光看前門的演出也非常過癮，整個舞台蓋在前院，讓在外面排隊的民眾也能看到。

不僅科技大佬宅邸布置精美，附近鄰居的布置也具有創意。（廖嘉怡提供）
不僅科技大佬宅邸布置精美，附近鄰居的布置也具有創意。（廖嘉怡提供）

不僅矽谷的科技名人自宅有發糖與表演，鄰近的住家也有特別巧思。廖嘉表示，很多名人街附近的民宅會開放萬聖節裝飾參觀，甚至有設計拍照點，有專人為民眾拍照外。還現場免費洗照片出來贈送。一整個巴洛阿圖名人街區域就像是一個大派對。

萬聖節 灣區 矽谷

上一則

萬聖節裝飾賽揭曉 紅木城「恐怖地圖」上線

下一則

101號快速道開放 普通道車速反變慢

延伸閱讀

福州高校外 市民每天排隊百米買「浙江鍋盔」…背後有故事

福州高校外 市民每天排隊百米買「浙江鍋盔」…背後有故事
選舉倒數 灣區多縣開放提前投票中心

選舉倒數 灣區多縣開放提前投票中心
加州巴洛阿圖洽談特斯拉 測試自駕計程車

加州巴洛阿圖洽談特斯拉 測試自駕計程車
台補習班凌晨3點排長龍「搶位」過來人：比15年前誇張

台補習班凌晨3點排長龍「搶位」過來人：比15年前誇張
加州電氣化火車首發 免費與社區同歡

加州電氣化火車首發 免費與社區同歡

熱門新聞

位於南加好萊塢山一座豪宅遭塗鴉覆蓋。（FOX 11電視台畫面）

在加州擅自占屋超過30天可獲租賃權 若繳稅5年還可能逆權占有

2024-10-22 02:21
東灣聯合市警方尋找失蹤95歲婦人，卻意外在老婦人住家發現一具木乃伊化男屍。（取自臉書）

聯合市警方尋找失蹤95歲婦人 卻發現她家馬桶上坐著一具木乃伊化男屍

2024-10-23 21:09
東灣聯合市警方尋找失蹤95歲婦人，卻意外在老婦人住家發現一具木乃伊化男屍。（取自臉書）

尋找加州失蹤老婦 驚見她家馬桶坐著半木乃伊男屍

2024-10-24 12:51
舊金山前Westfield購物中心的命運，將由11月14日舉行的拍賣決定。(截取自電視畫面)

舊金山前Westfield購物中心 11月14日法拍

2024-10-22 13:15
蒙洛公園市警局的Model Y警車。（蒙洛公園警局）

特斯拉當警車 開上路肩追歹徒 會自動煞停

2024-10-23 17:51
聯邦調查局破獲加州與附近地區大型ATM竊盜集團案件。(圖截取自電視畫面)

FBI破獲ATM竊盜集團 10匪從好萊塢偷到西雅圖

2024-10-26 02:20

超人氣

更多 >
李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網

李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網
9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估

9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估
好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸
好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染

好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染
擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣

擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣