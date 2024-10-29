我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／洋基封王機率僅2% 大谷世界大賽冠軍夢只差1勝

「垃圾島」言論發酵 賓州波多黎各人怒了 川普團隊火速切割

2021槍擊案成競選廣告 VTA抨擊李卡多

編譯組／綜合報導
超級政治行動委員會所發支持李卡多競選的傳單，引發VTA憤怒，強烈抨擊內容提及2021年大規模槍擊案競選廣告是「無同理心且錯誤」。(圖取自Neighbors for Results官網)
超級政治行動委員會所發支持李卡多競選的傳單，引發VTA憤怒，強烈抨擊內容提及2021年大規模槍擊案競選廣告是「無同理心且錯誤」。(圖取自Neighbors for Results官網)

競爭激烈的第16區國會議員競選最新進展，是由超級政治行動委員會(Super PAC)發出支持前聖荷西市長李卡多(Sam Liccardo)競選的政治傳單，引發聖塔克拉拉谷交通局(VTA)憤怒。VTA強烈抨擊內容提及2021年大規模槍擊案競選廣告是「無同理心且錯誤」(insensitive and wrong)。

李卡多與加州眾議員羅達倫(Evan Low)正在爭取取代長期擔任聯邦眾議員艾許(Anna Eshoo)的機會。這場競選越趨緊張，外部團體支出超過400萬元，候選人自身支出約740萬元。

「聖荷西信使報」（Mercury News）報導，這份引發爭議的競選廣告傳單費用，是由「Neighbors for Results」組織支付，其為支持李卡多的超級政治行動委員會，主要由億萬富翁彭博(Michael Bloomberg)贊助。廣告重點敘述2021年灣區發生致命大規模槍擊案件。當時一名VTA工作人員向VTA所屬聖荷西火車站開槍、導致九人喪生，然後舉槍自盡。

聯邦競選規則禁止超級政治行動委員會與他們所支持的候選人進行協調討論，顯示廣告內容是在沒有獲得李卡多競選團隊准許的情況下發送。

廣告傳單正面顯著印有槍擊案件之後的燭光首頁照片，並用粗體文字寫著：「當槍枝恐怖地來到城內，這名市長說：『夠了』」。傳單背面則討論在李卡多領導之下，聖荷西市議會2022年通過控槍法律。他曾於2019年吉爾洛大蒜節致命槍擊案件之後、首次提出要求槍枝擁有者為其武器購買保險的想法。提案於隔年因疫情暫停，但在2021年VTA槍擊案發生兩周後，重新啟動。

部分VTA工作人員對政治傳單內容使用槍擊案件為素材，感到憤怒。VTA最大工會「Amalgamated Transit Union Local 265」主席辛格(Raj Singh)指責李卡多試圖「槓桿利用」(leverage)當時槍擊案來政治化，並利用此一「悲劇時刻」(tragic moment)向前公會主席考特尼(John Courtney)暗示，這是一個從鐵路轉向公共汽車進行節約措施的好時機。

全國聯合交通工會(Amalgamated Transit Union)已表態支持羅達倫。

辛格認為，在政治傳單利用槍擊案悲劇之前，沒有人諮詢過受到這起悲劇槍擊案影響的人。他們被迫再次憶起一生中最黑暗時間。李卡多盟友利用他們的痛苦來獲取政治利益，此為無同理心且錯誤，希望李卡多與盟友公開道歉。

「Neighbors for Results」發言人羅德里格斯(Matt Rodriguez)則聲明表示，令人傷痛的是，羅達倫支持者試圖將其政治化，他們批評李卡多保護居民免受槍枝暴力的大膽行動。

他指出，當聖荷西發生一場大型悲劇，正是李卡多擔任市長發揮領導作用，阻止進一步大規模槍擊，獲得「Mom Demand Action」與「EveryTown For Gun Safety」認同。這兩個組織致力於結束槍枝暴力。

槍擊 聖荷西 眾議員

上一則

好市多20元年費優惠 限時回歸

下一則

萬聖節裝飾賽揭曉 紅木城「恐怖地圖」上線

延伸閱讀

聖荷西搶劫案 1死4嫌犯被捕

聖荷西搶劫案 1死4嫌犯被捕
睽違45年 聖荷西市府廣場再飄中華民國國旗

睽違45年 聖荷西市府廣場再飄中華民國國旗
Costco在Westgate West中心開新店 聖荷西市議會批准

Costco在Westgate West中心開新店 聖荷西市議會批准
約瑟夫 28日就任聖荷西新警察局長

約瑟夫 28日就任聖荷西新警察局長
全美綠能計畫 聖荷西清潔能源公司排第6

全美綠能計畫 聖荷西清潔能源公司排第6

熱門新聞

位於南加好萊塢山一座豪宅遭塗鴉覆蓋。（FOX 11電視台畫面）

在加州擅自占屋超過30天可獲租賃權 若繳稅5年還可能逆權占有

2024-10-22 02:21
東灣聯合市警方尋找失蹤95歲婦人，卻意外在老婦人住家發現一具木乃伊化男屍。（取自臉書）

聯合市警方尋找失蹤95歲婦人 卻發現她家馬桶上坐著一具木乃伊化男屍

2024-10-23 21:09
東灣聯合市警方尋找失蹤95歲婦人，卻意外在老婦人住家發現一具木乃伊化男屍。（取自臉書）

尋找加州失蹤老婦 驚見她家馬桶坐著半木乃伊男屍

2024-10-24 12:51
舊金山前Westfield購物中心的命運，將由11月14日舉行的拍賣決定。(截取自電視畫面)

舊金山前Westfield購物中心 11月14日法拍

2024-10-22 13:15
蒙洛公園市警局的Model Y警車。（蒙洛公園警局）

特斯拉當警車 開上路肩追歹徒 會自動煞停

2024-10-23 17:51
聯邦調查局破獲加州與附近地區大型ATM竊盜集團案件。(圖截取自電視畫面)

FBI破獲ATM竊盜集團 10匪從好萊塢偷到西雅圖

2024-10-26 02:20

超人氣

更多 >
李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網

李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網
9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估

9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估
好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸
好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染

好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染
擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣

擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣