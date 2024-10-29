2021槍擊案成競選廣告 VTA抨擊李卡多

超級政治行動委員會所發支持李卡多競選的傳單，引發VTA憤怒，強烈抨擊內容提及2021年大規模槍擊案競選廣告是「無同理心且錯誤」。(圖取自Neighbors for Results官網)

競爭激烈的第16區國會議員競選最新進展，是由超級政治行動委員會(Super PAC)發出支持前聖荷西 市長李卡多(Sam Liccardo)競選的政治傳單，引發聖塔克拉拉谷交通局(VTA)憤怒。VTA強烈抨擊內容提及2021年大規模槍擊 案競選廣告是「無同理心且錯誤」(insensitive and wrong)。

李卡多與加州眾議員 羅達倫(Evan Low)正在爭取取代長期擔任聯邦眾議員艾許(Anna Eshoo)的機會。這場競選越趨緊張，外部團體支出超過400萬元，候選人自身支出約740萬元。

「聖荷西信使報」（Mercury News）報導，這份引發爭議的競選廣告傳單費用，是由「Neighbors for Results」組織支付，其為支持李卡多的超級政治行動委員會，主要由億萬富翁彭博(Michael Bloomberg)贊助。廣告重點敘述2021年灣區發生致命大規模槍擊案件。當時一名VTA工作人員向VTA所屬聖荷西火車站開槍、導致九人喪生，然後舉槍自盡。

聯邦競選規則禁止超級政治行動委員會與他們所支持的候選人進行協調討論，顯示廣告內容是在沒有獲得李卡多競選團隊准許的情況下發送。

廣告傳單正面顯著印有槍擊案件之後的燭光首頁照片，並用粗體文字寫著：「當槍枝恐怖地來到城內，這名市長說：『夠了』」。傳單背面則討論在李卡多領導之下，聖荷西市議會2022年通過控槍法律。他曾於2019年吉爾洛大蒜節致命槍擊案件之後、首次提出要求槍枝擁有者為其武器購買保險的想法。提案於隔年因疫情暫停，但在2021年VTA槍擊案發生兩周後，重新啟動。

部分VTA工作人員對政治傳單內容使用槍擊案件為素材，感到憤怒。VTA最大工會「Amalgamated Transit Union Local 265」主席辛格(Raj Singh)指責李卡多試圖「槓桿利用」(leverage)當時槍擊案來政治化，並利用此一「悲劇時刻」(tragic moment)向前公會主席考特尼(John Courtney)暗示，這是一個從鐵路轉向公共汽車進行節約措施的好時機。

全國聯合交通工會(Amalgamated Transit Union)已表態支持羅達倫。

辛格認為，在政治傳單利用槍擊案悲劇之前，沒有人諮詢過受到這起悲劇槍擊案影響的人。他們被迫再次憶起一生中最黑暗時間。李卡多盟友利用他們的痛苦來獲取政治利益，此為無同理心且錯誤，希望李卡多與盟友公開道歉。

「Neighbors for Results」發言人羅德里格斯(Matt Rodriguez)則聲明表示，令人傷痛的是，羅達倫支持者試圖將其政治化，他們批評李卡多保護居民免受槍枝暴力的大膽行動。

他指出，當聖荷西發生一場大型悲劇，正是李卡多擔任市長發揮領導作用，阻止進一步大規模槍擊，獲得「Mom Demand Action」與「EveryTown For Gun Safety」認同。這兩個組織致力於結束槍枝暴力。