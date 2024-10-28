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選舉倒數 灣區多縣開放提前投票中心

編譯組／綜合報導

灣區多個縣包括阿拉米達縣、聖馬刁縣和聖塔克拉拉縣，26日開放提前投票中心，讓選民有機會為11月5日的大選親自投票。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，屋崙選民阿亞拉（Yolanda Ayala）擔心自己的選票尚未到達家中，周六與朋友德利索（Corinne DeLiso）一起使用了位於屋崙科技高中（Oakland Tech High School）的投票中心。

德利索表示，她計畫在家中完成投票，這樣就有時間研究當地和全州的投票，然後再將選票投到安全的投票箱。她說，她更喜歡將簽名和密封的信封放入指定的盒子中，而不是透過傳統的美國郵政寄送。

這兩位70多歲的女性今年可能選擇了不同的投票選項，但她們一致同意投票很重要。

「這只是一票，但很重要，」德利索說。 「如果我們沒有參與，我們就不應該抱怨。如果你喜歡事情有進展，你應該投票來表明這一點。」

根據2016年通過的「選民選擇法案」（Voter's Choice Act），數十個提前投票中心於26日啟用。這項法律鼓勵給予選民更大投票靈活性，透過增加郵寄投票和提前親自投票的方式，允許選民在其所在縣的任何投票地點投票，包括縣投票中心之外的其他提供安全選票投遞地點。

「不要等待，讓人們聽到你的聲音，」加州州務卿新聞稿中表示。馬連縣、納巴縣、蘇諾瑪縣和聖塔克魯斯縣也有開放提前投票處。

根據加州州務卿辦公室網站，更多其他投票中心將於11月2日開放。所有投票點開放時間都是上午9時到下午5時。選舉日11月5日當天延長為上午7時至晚上8時。

在這個選舉季，數千名加州人將在投票中心擔任志工。他們的任務是建立和關閉投票站，確保選票和投票設備的安全，並幫助選民了解自己的權利。

投票 加州 屋崙

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