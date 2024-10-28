四名舊金山市長候選人政見PK 聚焦公共安全、住房危機

2024年舊金山市長選舉四位主要候選人。左起為羅偉、麥法恩、布里德、佩斯金。（記者李怡╱攝影）

隨著2024年舊金山 市長選舉臨近，四位主要候選人，即現任市長布里德（London Breed）、前市長麥法恩（Mark Farrell）、社會企業家丹尼爾·羅偉（Daniel Lurie，簡稱羅偉）以及市議會主席佩斯金（Aaron Peskin），各自提出不同的政策來應對城市面臨的挑戰，包括無家可歸問題、住房危機、市中心經濟復甦以及毒品 濫用等。

布里德強調公共安全、住房和振興市中心，主張進一步增加住宅單位及吸引更多居民和商業活動。麥法恩則集中於打擊無家可歸問題，並提議建立24小時接收中心來加強庇護 服務。羅偉主張加強小企業支持，並優先處理市中心的安全與清潔。佩斯金則提倡更強的租戶保護措施，並計劃通過改造舊有建築物來增加可負擔住房。

布里德強調其政績，包括擴大庇護所容量和增加無家可歸者的安置資源。她的「舊金山市中心路線圖」計畫，旨在吸引更多居民和企業入駐市中心，並通過允許辦公空間轉為住宅用途來促進市區繁榮。布里德強調重視公共安全，繼續支持與執法機構的合作以打擊毒品犯罪，並承諾進一步清理街頭。她還致力於改善基礎設施和交通服務，從而讓更多人願意定居舊金山 。

麥法恩曾於2018年短暫擔任市長。他主張強化公共安全，並計畫通過減少商業空置率來振興市中心。他提議實行「庇護所優先」策略，並建立24小時運營的接收中心以應對無家可歸危機。麥法恩還主張提供更多稅收激勵，鼓勵公司在市中心設立辦公室，以此解決空置辦公樓的問題。他認為，要讓市區成為一個全天候的安全場所，以吸引更多居民與遊客。

企業家羅偉專注於無家可歸和住房危機，計畫在第一年內建立近4000個緊急和過渡性庇護單位。他還主張為小企業提供減稅政策，並放寬相關規範，以促進市區經濟復甦。羅偉提出設立一個專門部門來處理毒品濫用和治安問題，並通過「轉介計劃」將有需求的人導向治療。他指出，需要增強市中心的清潔和安全措施，從而促進企業重返舊金山。

佩斯金的政綱則強調保護中低收入群體和實施更強的租金管制。他主張通過增設社區資源來支持毒品濫用者的康復，並認為毒品問題應被視為公共衛生危機。此外，佩斯金主張通過城市設施改造和更高效的政府部門合作，來促進住房建設，吸引初創企業並促進市中心的經濟多樣化。

在11月5日即將到來的選舉中，四位候選人各有重點，從公共安全到住房政策，從市區復甦到藥物濫用防治，代表著不同的願景。舊金山的選民的選擇，將決定哪一位候選人能有機會帶領城市應對當前挑戰，迎接新機遇。