加州政策領頭羊 沙加緬度縣、蘇拉諾縣投票結果最具指標性

根據舊金山紀事報的分析，投票結果與加州整體投票結果最一致的縣是沙加緬度縣和蘇拉諾縣。（美聯社）

為了了解加州 哪些縣是政策領頭羊，舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）對自2010年以來每一項加州提案的投票 結果進行了分析比對。看哪一個縣的投票結果與全州投票結果最一致。

在匯整了總共90項州提案投票結果後，紀事報使用兩種不同的方法，對加州各縣進行排名。第一種方法為簡單統計一個縣與州投票結果相符的次數，依照這個衡量標準，沙加緬度縣以88次、準確率高達97.8%的成績，榮登領頭羊寶座。

為了追蹤更細微的差異，紀事報使用了第二種方法，測量每個縣和全州對每項提案投下贊成票的選民比例的平均差異。根據第二種方法得出的領頭羊是蘇拉諾縣（Solano County），自2010年以來，該縣的投票結果與全州投票結果的差異始終保持在兩個百分點之內。

為何沙加緬度縣和蘇拉諾縣的投票結果最具加州代表性？加州公共政策研究院（Public Policy Institute of California）調查主任巴德薩瑞（Mark Baldassare）表示，答案可能在於黨派組成比例。巴德薩瑞認為，一個縣的民主黨選民比例愈接近加州的民主黨選民比例，它就愈有可能出現與全州一致的投票結果。

巴德薩瑞說：「提案投票結果比公職候選人投票結果更難預測的原因是，它們在選票上沒有標註D（民主黨）或R（共和黨），只有是與否。」

令人玩味的是，儘管沙加緬度縣的選民黨派組成比例與全州的相似度高於蘇拉諾縣，但它的投票結果與全州投票結果的差異為2.3%，大於蘇拉諾縣。

分析發現，灣區有領頭羊，也有吊車尾的，那就是舊金山縣。自2010年以來，舊金山縣的平均民主黨選民登記率為加州最高，有58.3%的選民登記為民主黨員。這種不平衡的黨派比例使舊金山縣的投票結果經常與蘇拉諾縣和加州其他縣截然不同，在某些極端情況下，舊金山與領頭羊縣的差異可高達數十個百分點。

以2020年3月3日投票的13號提案為例，這項提案的目的是發行公債資助加州公立學校進行防震加固，以舊金山縣和蘇拉諾縣贊成票票數的差距最大；2018年11月選舉的6號提案建議廢除2017年通過的燃油稅，也以舊金山縣和蘇拉諾縣的投票差距最大，舊金山強烈反對廢除，蘇拉諾縣則和加州一致，反對票數僅略高於支持票數。