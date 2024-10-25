前阿縣地檢長歐瑪莉、前屋崙市長薛麗比 皆支持罷免繼任者

前屋崙市長薛麗比公開呼籲罷免現任市長盛桃。（電視新聞截圖）

繼上周前屋崙 市長薛麗比（Libby Schaaf）呼籲罷免 其繼任者盛桃（Sheng Thao）後，前阿拉米達縣地檢長歐瑪莉（Nancy O’Malley）本周也出面呼籲選民，在11月5日的選舉中投票罷免其繼任者官善貞（Pamela Price）。

政治觀察家認為，歐瑪莉和薛麗比支持罷免其繼任者的聲明，顯示出民主黨溫和派和進步派之間不尋常的敵意，以及官善貞和盛桃為鞏固其權力和支持做出的努力，可能以失敗告終。

柏克萊加大 政治分析師舒納（Dan Schnur）表示，這些具爭議性的罷免選舉已經超脫一般政策分歧，變成更深層、更個人化的鬥爭。

在談到歐瑪莉和薛麗比的聲明時，舒納說：「這種情況非常罕見。傳統上，這類型的政治立場差異通常會被隱藏起來，但罷免選舉迫使它們被公開。」

擔任阿拉米達縣地檢長12年的歐瑪莉23日稱，官善貞擔任地檢長的表現「讓人心碎」。她指責官善貞恐嚇政治對手，而且對她在地檢處任職時的工作做出不實陳述。歐瑪莉說：「她沒有資格，也沒有能力擔任這一職務。在她的領導下，這個地檢處已經無法運作。」

聖荷西信使報（Mercury News）指出，歐瑪莉在2022年選舉時，支持官善貞的競爭對手擔任地檢長。在官善貞當選地檢長後，歐瑪莉基本上避免公開發表評論。

就在上周，前屋崙市長薛麗比也呼籲選民罷免其繼任者盛桃。在接受記者訪問時，薛麗比表示，盛桃沒有能力勝任這份工作。

薛麗比對記者說：「我將投票贊成罷免盛桃，因為屋崙的財務支付能力和公共安全，已經無法再承受另外兩年的摧殘。」

直到上周，包括阿拉米達縣議員卡森（Keith Carson）在內的地方民主黨人士，對罷免運動的聲明仍保持溫和，僅將矛頭指向罷免過程本身，稱罷免「不民主、成本高且造成混亂」。

代表屋崙的聯邦眾議員芭芭拉李（Barbara Lee）說：「現在是我們同心協力解決社區真正嚴重問題的時候。罷免運動只會妨礙我們的官員盡到他們該盡的職責，同時耗盡社區急需的資源。」

代表柏克萊的聯邦參議員斯金納（Nancy Skinner）也在X上發文說：「我原則上反對罷免，除非存在嚴重不當行為，否則，罷免是不民主、也是浪費公共資源的舉措。」

值得注意的例外是代表東灣卡斯楚谷的聯邦眾議員史沃威爾（Eric Swalwell），過去幾個月來，他一直支持罷免官善貞，還在X上要求官善貞「少推文、多起訴」。

在歐瑪莉發表聲明後幾小時，官善貞做出了回應，讉責這位前地檢長在任內對地檢處造成「傷害」。

官善貞23日下午在記者會上表示，一名現在擔任法官的前檢察官（指歐瑪莉），曾試圖掩蓋阿拉米達縣地檢處阻止猶太裔和非裔居民在死刑案中擔任陪審員的行為。官善貞所指的掩蓋行為發生在2004年，當時歐瑪莉是前地檢長奧爾洛夫（Tom Orloff）手下的高級檢察官。

信使報表示，官善貞經常在記者會和其他公開會議上指責歐瑪莉，稱自己上任時繼承了一個「爛攤子」。她最近還稱歐瑪莉的資料管理系統過時，導致阿拉米達縣積壓的1000多起輕罪案件過期。