巴洛阿圖洽談特斯拉 測試自駕計程車

圖為特斯拉的自駕計程車。(圖片來源: Tesla Inc.)

巴洛阿圖市去年啟動了「巴洛阿圖連結」（Palo Alto Link）的共乘服務，但營運成本相當昂貴。特斯拉 （Tesla ）最近宣布自駕 計程車（robotaxi或cybertaxi）的推出，市政府已開始與特斯拉洽談，探討在巴市進行測試的可能性。

巴洛阿圖網路新聞（paloaltoonline.com）報導，市政府發言人霍里根泰勒 (Meghan Horrigan-Taylor) 表示，如果這項合作案能成功，特斯拉的自駕計程車可以補充現有的計程車服務。此次討論正值該市重新考慮為社區民眾提供可負擔交通服務的選擇之際。

原本運行兩條固定路線的免費巴洛阿圖穿梭巴士（Palo Alto Shuttle），已於2020年停止營運。在Covid-19大流行期間，市政府面臨收入大幅下降和通勤模式改變的問題。

於2023年3月推出的Palo Alto Link，功能類似於較便宜的優步多人乘坐（Uber Pool），作為更靈活、更方便的替代品。雖然其營運時間和覆蓋範圍有所限制，但該服務為試圖從城市的一點前往另一點的人們提供了廉價的交通服務，在某些情況下甚至還提供免費服務。

市府交通處的人員表示，Palo Alto Link已取得了一點動量，乘客數量從該計畫開始時的每服務小時（service hour）的2.7人，增加到今年春季的3.1人。但它現在面臨經費的挑戰。最初推出時，它得到了聖塔克拉拉縣交通局（Santa Clara Valley Transportation Authority）提供的兩年200萬元資助。隨著這筆補助金到期，市府現在被迫要承擔這項費用。

目前巴洛阿圖市議會願意投入更多資金來維持這項服務。根據委員會將於10月28日審議的一項提案，現有的Palo Alto Link服務將延長至2025年6月。單程票將從3.5元漲到4元，兒童和老人有折扣價。乘客還可以以花40元（原價 20元）購買周票，以 130元（原價 65元）購買月票。