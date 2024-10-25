灣區過橋費喊漲 若提案通過2030年可能漲至11.5元

根據新提案，擬議灣區過橋費到2030年可能漲至11.5元。圖為連接舊金山與屋崙的海灣大橋。(路透)

時至2026年1月，灣區 駕駛穿越海灣大橋以及其他6座州屬收費橋梁，可能需要支付8.50元，到了2030年，收費將漲達11.50元。

「舊金山 紀事報」報導，「灣區收費管理局」(Bay Area Toll Authority)提議進行一連串的收費漲價，計畫不僅會增加穿越跨海灣大橋的成本，並會於2027年建立分級收費系統。擁有FasTrak機器的駕駛，將比擁有車牌帳戶與需要郵寄發票的駕駛，支付更低通行費。

若提案在12月18日灣區收費管理局會議通過，自2025年1月開始的未來6年內，每年都會增加通行費。屆時，最近選民通過的三項上調中的最後一項，把目前7元通行費提高為8元。橋梁官員表示，漲價是為支付橋梁維護、保存與改善費用，並彌補疫情後、橋梁交通量與通行費收入減少所導致的損失。

有關擬議提案的灣區橋梁通行費，灣區收費管理局考慮從2026年至2030年，將7座州府擁有橋梁的通行費，每年提高50美分。有關選民批准的三項上漲的最後一項漲價，將於2025年生效。自2028年至2030年，每種項目類別通行費將每年上漲50美分。FasTrak用戶最高收費為10.50元。車牌帳戶的最高收費為10.75元。需開發票駕駛的過橋通行最高收費為11.50元。

灣區駕駛將有機會在11月4日開始、持續至12月3日討論期間，針對提案發表意見。收費機構將於11月13日下午6時30分舉行公開網路討論會，當日晚間8時提供有關擬議收費上漲的詳細資訊。相關機構官員將於11月20日上午9時30分在舊金山舉行公開聽證會，作為收費機構例行會議的一部分，聽取提案建言。

納巴縣議員、大都會 交通委員會主席佩德羅薩(Alfredo Pedroza)表示，他對灣區的生活成本很敏感，工薪家庭確實感受到影響，不僅在交通方面，並在家庭的水電、雜貨與兒童支出，相當困難。但漲價是正確作法。