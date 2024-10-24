奧特曼新創公司推廣眼球掃描儀 贈受測者60美元虛擬幣惹議

布宜諾斯艾利斯街頭，接受掃描可得60美元價值虛擬幣，民眾趨之若鶩 。(ALJAJEERA網路新聞截圖)

人工智慧巨擘OpenAI的創始人奧特曼 (Sam Altman)，又有一個新創公司在掀起波瀾。世界幣公司(World Coin)發展出的眼球掃描儀(eye-scanning orbs)在拉丁美洲和葡萄牙掃描了數千萬人的眼球，公司採用的可質疑手段，可能讓人對高科技的信任度更加降低。

舊金山 紀事報報導，World Coin原本是虛擬貨幣 的企業，現在為了推廣眼球掃描儀把名稱簡化為World。公司指出，臉部掃描可以作假，文件可以作假，OpenAI的產品可以逼真的模仿人類，在網路上為了識別是真人還是人工智慧的操縱，掃描眼球是最能夠區分出來的方式。

在拉丁美洲的智利、阿根廷以及西歐的葡萄牙，已經至少有1500萬人接受掃描，公司的目標是在一年之內取得10億人的眼球掃描。有人爆料，每位接受掃描的人，可以得到世界幣公司發給的虛擬貨幣。此言一出，世界幣的價值馬上貶了10%左右。

在阿根廷大城布宜諾斯艾利斯，失業的車衣女工波托希(Lorena Potosi)在地鐵站接受掃描，然後就收到25枚虛擬幣，每一枚價值略多於兩美元，因此總額相當於60美元。波托希表示，阿根廷經濟不景氣，就業機會貧乏，沒工作就沒收入，有了這一小筆錢，可以買一些食物飲料給孩子享受一頓。

在智利的聖地牙哥和葡萄牙的里斯本，七分之一的成人已接受掃描。在布宜諾斯艾利斯比率更高，已達到三分之一。有人質疑專找貧窮國家，花一點小錢就可以取得某個人的生物識別資訊（biometrics），是不是有欺榨窮人的嫌疑？到目前為止公司在全球已發出5000萬枚虛擬幣。

原本美國的人很少看過這個機器，但世界幣公同創始人奧特曼和布拉尼亞(Alex Blania)，日前在舊金山佛森街（Folsom Street）的一個庫房公布了最新款的眼球掃描儀，準備在咖啡館、街邊裝設，民眾也可以訂購，然後掃描儀就會像披薩一樣，送到你的門口。奧特曼預言這款儀器很快就會像收銀機一樣普遍。

布拉尼亞表示，公司正在與台灣等國的政府接觸，把眼球掃描資訊納入全國身分證系統中，但不是取代身分證。