金山市議長提案：允許單樓梯 釋放數萬單元住房

金山市議長佩斯金提出立法，對建築法規進行創新性的修改，安全地修改某些樓梯要求，在某些建築中建造單樓梯，在較小地塊上建造大量中等密度的住宅單元。（記者劉先進／攝影）

舊金山 市議長佩斯金（Aaron Peskin）23日提出立法，對建築法規進行創新性的修改，透過安全地修改某些樓梯要求，在某些建築中建造單樓梯建物，在較小地塊上建造大量中等密度的住宅單元，釋放現有分區容量的數萬單位。此舉希望在現有分區容量內建造更密集的住房，增加新住房。

這項議案將於29日在市議會上討論。提案建議建築、規畫和消防部門成立工作組，提出新規則，以安全地允許在三至六層建築中建造單樓梯建築。希望在全市住宅區建立四戶和六戶住宅區，終結單戶住宅區畫，並為開發商提供所需的更高密度和設計靈活性，從而建造更多住房。

根據建築師和住宅建築商的說法，改變世界多數地區常見的規定，即三層以上必須有兩個樓梯的要求，是在較小的建築用地上進行中等密度項目的關鍵。

佩斯金辦公室表示，州建築法規要求三層以上的建築必須配備兩條樓梯，並通過內部走廊連接。這條不必要的法規導致很多多戶住宅開發項目降低「居住性、氣候適應性、家庭友好性和社區導向性」，實際上並沒有提高居民的安全性。

佩斯金表示，金山可以採取大膽的行動，通過允許在早已批准的建築物圍護結構內、擁有更大的靈活性，釋放現有的分區容量。「我們可以允許這種創造力，滿足住房需求，而無需放棄對租房者和驅逐的保護或負擔能力。我們需要促進金山所聞名的、符合人體工程學的合理密度。」

在6月4日一項關於州政府強制分區調整的資訊聽證會上，金山規畫委員會副主席摩爾（Kathrin Moore）曾提出這一政策構想。摩爾表示，若分區調整與現行建築法規相結合，會形成「外延式拉長、千篇一律的立方體」。而世界其他地區的現代城市住房則依靠「單點通道（一個樓梯）」，來解鎖「由小型建築商在不連續的小地塊上建造的可負擔房的寶庫」。

建築設計公司OpenScope Studio負責人霍根（Mark Hogan）表示，單梯建築是世界各地小地塊上建造高品質建築、提高建築密度的常用策略。

建築和城市化智庫建築師伊萊亞森（Michael Eliason）表示， 低層和中層點狀通道建築是全世界城市住房的主要形式，在西雅圖 合法存在50年。可以在城市更多地方建造更實惠、更適應氣候、更適於家庭居住的住房。