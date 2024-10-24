賀錦麗華裔助選團副主席：重啟「中國行動」恐成新排華法

賀錦麗（哈里斯）華裔助選團共同副主席陳思表示，2025計畫中頻繁出現反中國政策，包括禁止微信和TikTok更新，重新啟動「中國行動計畫」，極可能用來針對華人，成為新時代的排華法案。（記者劉先進╱翻攝）

賀錦麗（哈里斯）華裔助選團共同副主席陳思（Sze Chan）23日表示，2025計畫中頻繁出現反中國政策，包括希望禁止微信和TikTok更新，重新啟動「中國行動計畫」(China Initiative)，極可能成為新時代的排華法案。

紐約時報報導，前總統川普 多次聲稱，與傳統基金會 (Heritage Foundation)重塑聯邦政府 的保守政策倡議2025計畫（Project 2025）無關。但陳思表示，2025計畫可能成為國家政策的原因就是，作者裡面有超過140位是川普的親信。

她分析，該計畫將「教育歸還州」，和墮胎一樣的理由。該計畫要把公立學校的經費大量削減，轉撥給所謂的「擇校」，遭殃的是社區裡面較為貧窮的人們。2025計畫希望將「紅藍卡」（Medicare聯邦醫療保險 計畫）逐漸私有化，讓保險公司訂規矩，並且禁止聯邦政府進行談判、降低藥價（如拜登╱賀錦麗通過的每月用藥上限）等有利民眾的工作，最後吃虧的還是普通民眾。

她認為，計畫中頻頻出現反中國政策，包括重新啟動「中國行動計畫」。計畫中還提及，若新冷戰開始，那麼與中國戰略脫鉤是必要的。