金山獲千萬投資 擴建3地寬帶網絡

舊金山獲千萬投資，擴建未獲充分服務社區的寬帶網絡。（受訪者供圖）

華人權益促進會(CAA)23日宣布，舊金山 獲千萬投資 ，擴建未獲充分服務社區的寬帶網絡。這筆1000萬元的投資將分配給舊金山華埠 (Chinatown)、灣景區(Bayview)和田德隆區(Tenderloin) 。

加州公用事業委員會 (CPUC) 這項投資總額為3200萬元，是佛利蒙、屋崙和舊金山擴大互聯網復蓋計畫的一部分。舊金山獲得1000萬元撥款。

研究表明，相較其他社區，華埠、田德隆區、灣景區和獵人角(Hunters Point)社區，在互聯網可用性方面一直落後，光纜幾乎不存在。

華人權益促進會政策管理主任李申申(Annie Lee)說：「今年年初，華促會發布了一份研究報告，審視了華埠缺乏可負擔和可靠的網絡。」

舊金山市議長佩斯金(Aaron Peskin) 說：「我的辦公室為試點項目提供了20萬元的啟動資金，以探索向居住在人口最稠密、歷史最悠久的社區之一的居民提供免費互聯網服務的可能性。非常感謝加州公用事業委員會繼續支持本市。」

代表包括田德隆區的市議員潘正義(Dean Preston)表示：「對於我們最弱勢群體來說，能夠使用高速互聯網尤為重要。」

代表灣景區的市議員華頌善(Shamann Walton)說：「長期以來，社區飽受數字紅線隔離(digital redlining)之苦。低收入社區，尤其是有色人種社區，一直無法獲得高速互聯網所需的基礎設施建設。這筆資金是解決這些不公平現象、確保灣景區擁有在當今世界蓬勃發展所需的數碼工具的關鍵一步。」

這項投資將惠及華埠、田德隆區和灣景區社區共計約3萬7789名居民，並為434個投資不足的地點提供服務。在華埠投資的主要目標是為當地的散房提供寬帶網絡。「最後一哩」光纖將為消費者提供高達每秒千兆比特數據量的服務。