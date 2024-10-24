金山選舉「複選排名制」確保獲最廣泛支持

舊金山20年來一直沿用複選排名制。（記者李怡／攝影）

隨著選舉日臨近，舊金山 的選民們將再次用已使用了20年的「複選排名制度（Ranked-Choice Voting, RCV）」選出城市領導人。這一選舉方式使選民根據對多位候選人的喜好排名，而不是只選一名候選人，旨在增加選民選擇權，並減少傳統選舉中的「戰術投票 」現象。

自2004年以來，舊金山就一直使用優先選舉制選舉市長、市議會成員和其他市政官員。這一制度不同於大多數其他美國城市的單輪投票制或初選加決選模式，讓舊金山選民有機會在一次選舉中，充分表達對多位候選人的支持。

選務官員表示，在舊金山的複選排名制度中，選民不僅可以為自己最喜歡的候選人投票，還可以按優先順序排名多達三名候選人。例如，在即將到來的市長選舉中，選民可以選擇將他們的第一名票投給最希望當選的市長候選人，然後再選擇第二和第三喜愛的候選人。如一名候選人在第一輪計票中獲得了超過50%的選票，那麼該候選人將直接當選市長。

如沒有候選人能夠在第一輪中贏得過半數選票，計票過程將進入下一階段：計票人員會淘汰得票最少的候選人，並將那些投給該候選人的選票，重新分配給選民的第二偏好候選人。這個過程會一輪一輪地重複，直到某一名候選人最終獲得超過50%的選票。

這一制度的設計旨在確保最終當選的候選人，能夠獲得選民的廣泛支持，即使這並不意味著在第一輪投票中獲得最多的選票。優先選舉制度讓選民可以表達對多名候選人的支持，避免因為候選人眾多而導致選票分散的情況。

此外，它也減少了傳統選舉中「戰術投票」的現象，即選民為了避免浪費選票而選擇投給自己次要支持的候選人，而不是最支持的人。

以今年的市長選舉為例，舊金山的市長選舉通常吸引多位候選人參選，並且每名候選人都努力爭取成為選民的「第二選擇」或「第三選擇」，這在複選排名制度下同樣至關重要。在競選過程中，候選人需要廣泛吸引不同選民群體的支持，而不僅僅依賴於自身的核心選民基礎。

例如，在2018年市長選舉中，當時的候選人布里德（London Breed）在第一輪計票中雖然領先，但並沒有獲得超過半數的選票。在接下來的多輪計票中，隨著其他候選人被淘汰，布里德逐漸獲得了那些候選人支持者的第二或第三選票，最終勝出成為市長。